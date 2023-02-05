Eskişehir’de Konya Yunak Kurtuşağı Derneği’nde (KURD-DER) bu yıl beşincisi düzenlenen geleneksel bilardo turnuvası finali gerçekleştirildi.

Eskişehir’de Konya Yunak Kurtuşağı Derneği’nde (KURD-DER) bu yıl beşincisi düzenlenen geleneksel bilardo turnuvası finali gerçekleştirildi.

Eskişehir’de Konya Yunak Kurtuşağı Derneği tarafından düzenlenen geleneksel bilardo turnuvası, derneğin Emek Mahallesi’ndeki binasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi. Bu yıl beşincisi düzenlenen turnuvaya 32 sporcu katıldı. 15 gün süren müsabakaların finalinde Ramazan Döngel 1’inci, Mevlüt Kahraman 2’nci ve Tahir Beler 3’üncü oldu.

Turnuvada derece yapan sporcular ödüllerini sırasıyla Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Pervin Töre, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak ve Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe’nin elinden aldı. Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebici, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Özcan, Yunak Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Alphan ve bazı sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı.

“Amacımız gençlerimizi dışarıdaki kötü alışkanlıklardan korumak”

Geleneksel hale gelen bilardo turnuvasını gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için düzenlediklerini kaydeden KUR-DER Başkanı Hüseyin Acar, “Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz bilardo turnuvamıza gençlerimizin ilgisi oldukça yoğun oldu. Turnuvaya ilk başladığımızda bilardo bilen genç sayımız oldukça azdı. Şu an itibariyle bilardo merakı gençlerimiz sarmış durumda. Bizlerin de teşviki ile dernek binamızda bilardo oyunu sürekli oynanır hale geldi. Amacımız gençlerimizi dışarıdaki kötü alışkınlıklardan korumak. Enerjilerini bilardo oynayarak atmalarını sağlamaktı. Çok şükür bunu da başardık” dedi.