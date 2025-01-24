Konya Valisi İbrahim Akın, merkez Selçuklu ilçesinde çöken binada, alınan bilgilere göre 5 kişinin kaldığının değerlendirildiğini, arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Çöken bina ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akın, "İçeride 5 kişinin olduğuna dair bilgiler var. Bu 5 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. İlerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra açıklamalar yapılacak. Umuyoruz ki hiç vatandaşımızı kaybetmeden bu yapının altından kurtarırız. Olay çok yeni, incelemeler yapılacak. İçeriden çıkan iki arkadaştan alınan bilgiler içeriden kendi ailesinden 5 kişinin olduğu yönünde. Bunun dışında binada başka oturanlar var mı araştırıyoruz. Çalışmaları hepimiz sabırla takip etmek durumundayız. Belediye Başkanımız tüm yetkililerimiz olay yerinde takip ediyoruz" dedi.