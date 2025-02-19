Konya Selçuklu’nun önemli destinasyonlarından olan ve uluslararası alanda da dikkat çeken Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Google Haritalar’da en çok incelenen konumlar arasında yer aldı.KONYA (İGFA) - Google Haritalar, 20. yılına özel Türkiye’de en çok incelenen konumları açıkladı. Açıklanan listede Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ilk 10 lokasyon içerisinde yer aldı.

45 farklı türde on binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi her yıl yüz binlerce misafire kapılarını açıyor.2024 yılında da 580 bin 778 ziyaretçi ağırlayan Tropikal Kelebek Bahçesi Google Haritalar kullanıcılarının en çok ilgi gösterdiği ve keşfetmek istediği özel listeye girerek bilinirliliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Başkan Pekyatırmacı: “Konya Tropikal Kelebek Bahçemize olan bu ilgi bizleri oldukça mutlu ediyor”

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nintüm Türkiye başta olmak üzere yurt dışından da önemli ölçüde ilgi gördüğünü belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Google Haritalar’ın en çok incelenen konumları listesinde ilk 10 lokasyonda yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçemize olan bu ilgi bizleri oldukça mutlu ediyor. Tropikal Kelebek Bahçemizde rengarenk kelebekler ve tropikal atmosferle her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl da 580 bin 778 ziyaretçi ağırladığımız bahçemizde misafirlerimiz kelebeklerin kozadan pupa haline geçişine ve kelebeğe dönüşümüne şahitlik etme fırsatı yakaladı.Ayrıca tropikal bir iklimde yer alan bitkileri de görme imkanına sahip oldular. Bunun için herkesi kelebeklerin bu olağanüstü serüvenini görmeye davet ediyorum” dedi.

“Şehrimizin turizmine ve ekonomisine büyük katkılar sağlayarak zenginliklerimizi en iyi şekilde tanıtmak için çabalıyoruz”

Başkan Ahmet Pekyatırmacı,Selçuklu’da bulunan diğer önemli turizm destinasyonlarına da değinerek, “Tropikal Kelebek Bahçesi’nin yanı sıra Selçuklu’da tarihi ve turistik açıdan binlerce yıllık Sille Mahallemiz bulunuyor. Sille eski dönemlere ait bir açık hava müzesi olarak hem yerli hem de yabancı misafirlerimizin gezebilecekleri, bütün kültürlerin buluşma noktası olan bir mekanı içerisinde barındırıyor.

Sillemizde camilerimizle, hamamlarımızla, müzelerimizle ve tüm tarihi dokularımızla yaptığımız faaliyetler turizm anlamında önem arz ediyor. Yine Konya’ya hakim konumdaki Takkeli Dağ’ın zirvesindeki Gevale Kalesi’nde titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarda büyük aşama kaydettik.Takkeli Dağ, Konya’nın 360 derece gözlemlenebildiği Antik Dönemden itibaren bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı. Buradaki kazılarda da önemli bulgulara ulaştık ve 3. etap çalışmalarımız sürüyor.İnşallah buradakikazınınardından gerçekleştireceğimiz restorasyonlarla birlikte GevaleKalesi Konya’nın turizmde önemli bir mekanıolacak. Selçuklu Belediyesi olarak, turizm destinasyonlarında her yıl yüz binlerce misafiri konuk ediyoruz.Şehrimizin turizmine ve ekonomisine büyük katkılar sağlayarak bu zenginliklerimizi en iyi şekilde tanıtmak için çabalıyoruz” diye konuştu.

