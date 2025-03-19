Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, TÜGİK Konya Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜGİKKONYAGİAD) 3. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Gülvezir Korkmaz ve yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.KONYA (İGFA) - Ziyaret sırasında KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve TÜGİKKONYAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gülvezir Korkmaz, iki kurum arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Konya'nın ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projelerde birlikte çalışma kararlılıklarını dile getirdi.

Ziyarette konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, TÜGİKKONYAGİAD'ın genç ve dinamik yapısıyla Konya'ya önemli katkılar sağladığını belirterek, "Genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız. Onların projelerini desteklemek, iş dünyasında daha etkin rol almalarını sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

TÜGİKKONYAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gülvezir Korkmaz ise KTO'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Konya Ticaret Odası ile birlikte ortak akılla çalışarak şehrimizin ekonomisini daha da güçlendireceğiz. Genç iş insanları olarak Konya'ya değer katacak projelerde yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.