Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Tarım Fuarı’nın Konya’nın yıl içinde en fazla ziyaretçi çeken etkinliği olduğunu ifade ederek, beş gün boyunca yapılan ticaretle birlikte fuarın Konya ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 19. Konya Tarım Fuarı tamamlandı. 6 hol, fuaye alanı ve açık alan olmak üzere toplam 100 bin metrekare sergi alanında gerçekleştirilen fuara 20 ülkeden 474 firma katıldı. Konya Tarım Fuarı 83 farklı ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden 235 bin 195 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

KT Odası Başkanı Selçuk Öztürk, katılımcı firma ve ziyaretçi sayısıyla Konya’nın yıl içindeki en büyük etkinliği olan Konya Tarım Fuarı’nın 5 gün boyunca fuar merkezinde yapılan ticaret ve Konya ekonomisine sağladığı katkı açısından son derece verimli geçtiğini ifade etti. Başkan Öztürk, “Türkiye’nin en büyük, Avrupa ve Asya’nın da her yıl düzenlenen en büyük tarım fuarı olan Konya Tarım Fuarı bu sene de tüm dünyadan sektör temsilcilerini bir araya getirmiştir. Fuarımız ülkemizin 81 ilinden ve 83 farklı ülkeden 235 bin 195 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Dünya’nın 5 kıtasından gelen ziyaretçilerle fuarımız, 20 ülkeden katılan 474 firmanın ticaretlerini artırma imkanı sağlamıştır. Fuar süresinde 1,5 milyar TL’nin üzerinde sıcak satış yapılmıştır. Bu rakam fuarın katılımcı firmalara sağladığı katkıyı göstermektedir. Aynı zamanda fuar süresince kurulan iş bağlantıları başta tarım makineleri olmak üzere, sektörün üretim kapasitesini, yurt içi ticaretini ve yıllık ihracatını da artıran bir etkendir. Fuarımız yurt içinden ve yurt dışından katılan firma temsilcileri ve ziyaretçileri ile Konya ekonomisine de büyük katkı sağlamıştır. Konaklama, yeme-içme sektörü ile birlikte hizmetler sektörümüzün tamamına fuar süresince büyük bir canlılık gelmektedir. Bu açılardan değerlendirdiğimizde bu sene de fuarımızın şehrimiz ve sektörlerimiz açısından verimli geçtiğini görmekteyiz” dedi.

Öztürk, “Düzenleyici kurum ve kuruluşlarımıza, katılımcı firmalarımıza ve tüm ziyaretçilerimize Türkiye’nin en büyük tarım fuarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.