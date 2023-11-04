Konya’da yaşayan emekli Almanca öğretmeni muhtar Yaşar Barışık, 1830’lu yıllardan kalma Konya fotoğrafları ve tarihi yerlerin eski fotoğraflarından 40 yılda oluşturduğu fotoğraf albümüyle Konya’nın geçmişini gelecek nesillere aktarmak istiyor. Barışık’ın albümündeki fotoğraflar Konya tarihine ışık tutuyor.

Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi’nin 15 yıldır muhtarlığını yapan emekli Almanca öğretmeni Yaşar Barışık (66), 1985 yıllarında yaz aylarında turistlere rehberlik yaparken turistlerin çektiği fotoğraflardan çok etkilendi. Daha sonrasında ne yapacağını düşünen Barışık, çevredeki insanlardan evlerinde bulunan tozlu sandıklarını açmalarını istedi. Sandıkların içerisinden birçok eski Konya fotoğrafına ulaşan Barışık, fotoğraflarda bulunan yerleri araştırma başladı. Barışık, bu sayede Konya ve Konya’nın tarihi hakkında birçok bilgiye ulaştı. Konya’da doğru bilinen yanlışları düzetmek için çabası oluğunu belirten Yaşar Barışık, Konya’ya olan sevgisini, “Kon kalbime, Ya güzel Konya” diyerek ifade etti.

“Arşivimde 1830’lardan kalma fotoğraf var”

Yaşar Barışık, emekli Almanca öğretmeni olduğunu ve şu anda da Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesinde 15 yıldır muhtarlık yaptığını anlatarak, “1985’li yıllarda Almanca öğretmeni olduğum için bölgesel Almanca rehberliği yapıyordum. Turist olarak gelen insanların çektiği fotoğrafları toplamak merakı bende bir hobi oldu. Daha sonra çevremdekilere ‘lütfen evinizdeki tozlu sandıkları bir açın, içinden neler çıkacak’ dedim ve bugüne kadar geldik. Arşivimde genellikle Konya ve Sille’nin tarihi fotoğrafları var. Mesela arşivimde 1830’lardan kalma fotoğraf var. Çoğumuzun bildiği veya duymadığı Gertrude Bell adında İngiliz ajan var. Konya topraklarında 9 yıl, Karapınar’da 7 yıl kalmış. Sözde Konya’da bulunan İngiliz Kültür Ataşesi albayın arkasından gelerek bu kişinin sevdiği rolünde ajanlık yapıyor. Bu ajanın elde ettiği fotoğraflardan da arşivimde var” dedi.

“Amacım Konya’nın eski tarihini gelecek nesillere aktarmak”

Sadece doğru bilinen yanlışları düzetmek için çaba gösterdiğini ifade eden Barışık, “Benim amacım burada Konya eski tarihini gelecek nesillere aktarmak. Şu anda bazı doğru bilinen yanlışlar var. Örneğin Sille’de Rumlar diyor. Ben bu olayı canlı olarak ve fotoğraflarla çok kişiden dinledim. Bizler diyorlar kesinlikle Rum değiliz. Bizler Karamanlı Hıristiyan Ortodoks Türkleriz diyor. Rehberlik yaptığım yıllarda; Almanya’dan gelen bir kadın kendisinin Sille’den gittiğini ifade ederekten çok güzel duygusal anlar yaşattı. Hatta Sille’ye ilk vardığımız zaman o anda ben de duygulandım. Belediye otobüsünden iner inmez bu kadın 89 yaşındaydı ve toprağı öptü” şeklinde konuştu.

“Kon kalbime, Ya güzel Konya”

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Barışık, “Bugün gençlik sadece cep telefonu, televizyon, internet değil. Lütfen tarihimize geri dönüp bakalım. Her şey artık internet, sosyal medya değil. Ben emekli öğretmenim yıllarca öğrenci yetiştirdim, gurur duyuyorum. Gençlik kafasını kaldırsın baksın dünyada ne var, Konya’da ne var diye. Gelsin Konya’yı ben onlara anlatayım. Konya’yı en güzel şu şekilde anlatırım. ’Kon kalbime, Ya güzel Konya” ifadelerini kullandı.