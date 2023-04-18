Konya Büyükşehir Belediyesi, goKonya.com platformuyla Konya’yı tanıttığı 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) destinasyonlar dalında en iyi stant ödülünü aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Konya’yı tanıttı. Konya’nın turizm potansiyelinin artırılması amacıyla uluslararası platformlarda şehri tanıtmaya devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm turizm destinasyonlarını deneyim odaklı bir perspektifle oluşturduğu goKonya.com platformuyla İstanbul’daki fuara katıldı. Fuara özel bir stantla katılım gösteren Konya Büyükşehir, destinasyonlar dalında en iyi stant seçildi. GoKonya.com standında; 5 duyuya yönelik (Gör, Dokun, Kokla, Dinle, Tat) deneyim tasarımlarıyla zengin içerikler stant ziyaretçileriyle paylaşıldı. Ziyaretçilere özellikle Hüyük çileği ve Çumra kavunu aromalı lezzetler ile Karatay ve Güneysınır lavanta kokularının deneyimleri yaşatıldı. Kültür ve inanç turizmi başta olmak üzere doğal ve tarihsel kültür varlıkları ile 4 mevsim boyunca Konya’da yapılacak tüm etkinliklerin duyurulduğu fuarda, Konya Büyükşehir Belediyesinin standı çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.