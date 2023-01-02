Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nda yeni başkan Adem Ceylan oldu. Başkan Ceylan, platformun resmi bir hüviyete büründüğü son 7 yıllık dönemde çok önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nda yeni başkan Adem Ceylan oldu. Başkan Ceylan, platformun resmi bir hüviyete büründüğü son 7 yıllık dönemde çok önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nda yapılan seçimde Adem Ceylan başkan seçildi. Başkan Adem Ceylan ve yeni yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan önceki dönem başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyerek platformun yeni dönemde de çalışmalarına devam edeceğini, şu an platform çatısı altında 185 kuruluşun olduğunu ve herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Yeni başkan Adem Ceylan da, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun, aynı değerler dünyasına sahip yapıların bir araya gelmesiyle oluştuğunu, asgari müşterek zeminini büyütmek için çalışmalar yapan bir organizasyon olduğunu belirterek, “Öncelikle tüm kamuoyuna ve medya kuruluşlarımıza bir gerçeği hatırlatmamız gerekiyor. Platform derneklerden bir dernek değildir. Dolayısıyla ısrarla ve sürekli bir biçimde platformdan, üyelerinin faaliyet alanlarında iş üretmesini istemek her ne kadar iyi niyetlerle ifade edilse de doğru bir yaklaşım değildir. Platformumuz kurumlarımızın faaliyet alanında bir network oluşturma, kurumlarımızın kendi faaliyet sahalarında derinleşmelerini sağlayacak bağlantılar kurmalarının yolunu açma ve kurumsal kapasite artırımı için organizasyonlar yapmalıdır ve yapmaktadır” dedi.

“Platformumuz ülkemizde eşine az rastlanır bir çeşitliliğe ve sürekliliğe sahiptir”

Platformun resmi bir hüviyete büründüğü son 7 yıllık dönemde çok önemli mesafeler kat ettiklerini ifade eden Adem Ceylan, “Resmi yapı ve yapılanması önündeki gayri resmi ve gönüllü yapılanmayı desteklemekte, resmi ve sivil yapılar üzerindeki etki kapasitesini güçlendirmektedir. Kurumsallaşma ve sürekliliği kazanması nedeniyle platformumuzun bu aşamaya gelmesini takdirle karşılamakta, ne kadar şükretsek azdır diye düşünmekteyiz. Kurumsallaşmanın önemli dönemeçlerinden olan platform merkezi için çaba harcayan önceki dönem başkanlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Platformumuz ülkemizde eşine az rastlanır bir çeşitliliğe ve sürekliliğe sahiptir. Bu özellikleri dolayısıyladır ki Anadolu’nun birçok şehrinde kurulmaya çalışılan platformlar evvelen Konya platformunu ziyaret etmektedir” şeklinde konuştu.

Ceylan, yeni yılı ise yeni bir yönetim ve yeni bir tasarımla karşıladıklarını kaydederek, “Platformumuz, tabanımızı genişletmek ve hitap ettiğimiz kitleleri farklılaştırıp geliştirmek ve platformu bugünlere taşıyan hafızada kesintisizliği sağlamak için bir üst kurul oluşturma kararı almıştır. Bu heyet platform önceki dönem başkanlarımız ve saygın kanaat önderlerinden teşekkül edecektir. Yaşadığımız bu yeri şehir yapan kimliği ve hafızayı korumayı, aynı zamanda mensubu bulunduğumuz medeniyet havzasının yeniden inşası için çabalamayı şiar edinen platformumuz bahsettiği konumdan bir tek santim geri adım atmayacak bir iradeyi korumayı tüm kamuoyu önünde taahhüt etmektedir” diye konuştu.