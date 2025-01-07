Konya’da yağışların son yılların aynı aylarına oranla yüzde 30 azaldığını ifade eden uzmanlar, önümüzdeki günlerde sisli havaların devam edeceğini, hafta sonu ise yağmur yağışı tahmin edildiğini belirtti.

Bölge genelinde sisli ve puslu havaların öne çıktığını belirten uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini düşürerek hayatı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Hafta boyunca sakin bir hava beklenirken, hafta sonu itibarıyla yağışlı bir sistemin bölgeye giriş yapacağı ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bugünlerde, gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

“Hafta sonu bölgemizde yağışlı bir sistem etkisini gösterecek”

Bu hafta bölgenin Sibirya yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağını belirten Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, “Yurt genelinde, özellikle gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hafta sonu bölgemizde yağışlı bir sistem etkisini gösterecek. Hafta sonu pazar günü yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde yağışların görülebileceğini söyleyebiliriz. Fakat hafta içerisinde, yüksek basıncın etkisinden dolayı kış aylarında özellikle sis hadisesi devam edecek. Sabahları görüş mesafesinin düşmesinden dolayı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

“Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek”

Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, “Bu hafta sis hadisesinin özellikle gece ve sabah saatlerinde devam etmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle güney yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 12 derece bandında, gece sıcaklıkları ise 0 ile -2 derece bandında olacak. Bu nedenle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var” şeklinde konuştu.

“Geçtiğimiz yıllara oranla yağışlarda bir kayıp söz konusu”

Yağış açısından uzun yıllar normallerinin yüzde 30 altında olduğunu ifade eden Alkan, “Geçtiğimiz yıllara oranla yağışlarda bir kayıp söz konusu. 2016 Aralık ve 2017 Ocak aylarında bölgemiz oldukça kuvvetli yağış almıştı. Kar yağışı, şehir merkezinde 51-52 santimetreye kadar ulaşmıştı. Bu yıl, bahsettiğimiz gibi yağışlar mevsim normallerinin altında gerçekleşiyor. Yaklaşık yüzde 30 oranında bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.