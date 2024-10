Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Fen Lisesi’ne kazandırılacak olan ve yapımında sona yaklaşılan kapalı spor salonu ve suni çim sahada incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi eğitim camiasına yeni bir eser daha kazandırmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Kosova Mahallesi’nde yer alan Selçuklu Fen Lisesi için projelendirilen ve yapımına başlanan Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahada çalışmalarda sona yaklaşıldı. İnşa edilen kapalı spor salonu, tamamlandığında öğrenciler çeşitli branşlarda spor yapabilecekleri modern ve konforlu bir tesise kavuşmuş olacak.

4 farklı spor branşında (basketbol, hentbol, voleybol ve futbol) faaliyet gösterebilecek kapalı spor salonunda soyunma odaları, öğretmenler odası, teknik alanlar ve diğer kullanım alanları yer alıyor. Ayrıca kapalı spor salonunun yan tarafında standart ölçülerde suni çim saha bulunuyor.

Selçuklu’da çocukların ve gençlerin daha nitelikli ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri adına fiziki yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “ Bu noktada Selçuklu Fen Lisemizde kapalı spor salonu ve suni çim saha ihtiyacını karşılamak amacıyla projeye başlamıştık. Gençlerimizin spor alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki salon ve sahamızın yapımında sona yaklaştık ve artık açılışına gün sayıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi gençlerimiz için ne yapsak az, çünkü Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak donanımlı nesiller her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu yüzden Selçuklu Belediyesi olarak her zaman eğitim ve sporun en büyük destekçisi olmaya ve gençlerimizin ihtiyaçlarına önem vermeye devam edeceğiz. Fen Lisemize kazandırdığımız spor salonu ve suni çim saha ile bu desteklerimizin birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem eğitim hem de spor alanında ilçeye değer katacak bu yatırımın hem eğitim hem de spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.