Konya'da Selçuku Belediyesi çevre duyarlılığı adına ortaya koyduğu çalışmalarına aralıksız devam ederken, "Temiz Mahalle Temiz Selçuklu" sloganıyla her hafta farklı bir mahallede çevre etkinliğinin sürdürüyor. Etkinliğin bu haftaki adresi Akademi Mahallesi oldu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi toplumda sıfır atık bilincinin daha geniş kitlelere yayılması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak adına sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmalarına devam ediyor.

Çevre gönüllüleri, Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır Atık Platformu'nun bu kapsamda düzenlediği "Doğa için Adım Atıyoruz" sloganı ve "Temiz Mahalle Temiz Selçuklu" konseptiyle Akademi Mahallesi'nde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe Büyük Selçuklu Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri ve çevre gönüllüleri de destek verdi.

Çevre konusunda hem çevre gönüllüleri hem de farklı kurumlarla iş birliği yürüten Selçuklu Belediyesi "Doğa İçin Adım At" sloganıyla ilçede buna benzer faaliyetlerini sürdürecek. Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen bu etkinliklerle birlikte çevre hassasiyetinin artırılması, bu farkındalığın her yaştan vatandaşta oluşması hedefleniyor.

Selçuklu Belediyesi’nin en büyük hassasiyetlerinden birinin de çevre olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, öncü çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda sıfır atığın ülkemizdeki uygulama örneklerinde Selçuklu Belediyesi olarak en başta Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kurmuş olmamız, çevre meclisini oluşturmuş olmamız, sıfır atık platformunu bütün toplumun katmanlarının katılımıyla gerçekleştirmiş olmamız önemliydi. Yine sıfır atık uygulamaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz atık kumbaram uygulaması, kompost uygulaması, evlerde yaptığımız eğitim çalışmaları, okullarda yaptığımız eğitim faaliyetleri ve geri dönüşümle ilgili yaptığımız iyi uygulama örneklerini geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz. Her zaman çevreyi önemsiyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili yapmamız gereken önemli işler olduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de Selçuklu Belediyesi olarak bu çalışmalarımızı en güçlü şekilde devam ettireceğiz" diye konuştu.