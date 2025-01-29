Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi ‘Genç Korosu’ hazırladığı Erkin Koray Şarkıları Konseri ile müzikseverlerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya’nın kültür ve sanat hayatına değer katan ve verdiği eğitimlerle birçok yeteneğin keşfedilmesini sağlayan Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi yetiştirdiği yetenekler ile güzel organizasyonlara imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda akademi bünyesinde eğitim alan Genç Korosu tarafından hazırlanan “Erkin Koray Şarkıları” konseri Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Şarkılarıyla Türk rock müziğinde iz bırakan ve Anadolu rock türünün öncüleri arasında kabul edilen Erkin Koray’ın "Fesuphanallah", "Şaşkın", "Sevince" ve "Yalnızlar Rıhtımı" gibi herkesin diline pelesenk olmuş ve eskimeyen şarkılarının seslendirildiği konser sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Genç Korosu sergiledikleri üstün performans ile büyük beğeni alırken müzikseverler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: “ Erkin Koray’ın birbirinden güzel eserlerini izleyici ile buluşturduk ”

Selçuklu Belediyesi olarak sanata, kültüre ve eğitime verdikleri önemin ve değerin güzel meyvelerini almaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin yeni yetenekleri burada aldıkları eğitimler sonrası sahne performanslarıyla sanatseverle buluşuyor.

Geçtiğimiz yıllarda Barış Manço ve Cem Karaca gibi Türk Müziğinin büyük ustalarını sevgi ve özlemle anarak anlamlı bir organizasyon gerçekleştirmiştik. Sanat ile dolu dolu geçirdiğimiz haftada Akademi Genç Korosu da rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray’ın değerli eserlerini seslendirdi.

Koray’ın birbirinden güzel eserlerini izleyici ile buluşturarak anısını yaşatmış olduk. Genç Koromuzu ve değerli hocalarımızı sergiledikleri muhteşem performans dolayısıyla tebrik ediyorum. Konsere yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sanatın kalbinin attığı Selçuklu’da hem yeni yetenekleri keşfetmeye hem de onları sanatseverle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.