Konya'da Selçuklu Belediyesi, Hizmet Masası vatandaşlar ile belediye arasında önemli bir köprü görevi görürken, gelen talep ve önerileri kısa sürede çözüme kavuşturuyor.KONYA (İGFA) -·Selçuklu Belediyesi Hizmet Masası kurulduğu günden bu yana vatandaşların istek, öneri ve taleplerini kısa sürede çözüme kavuştururken belediye ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi görüyor.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren birim, bu çerçevede elektronik posta, CİMER, telefon ve sosyal medya gibi farklı iletişim kanallarının yanı sıra şahsi olarak vatandaşlardan gelen her türlü bilgiyi kayıt altına alıyor. Daha sonra konunun ilgilisi müdürlüklere havale edilen başvuru ve talepler yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ilgili birimler tarafından cevaplandırılarak veya ilgilisi kurumlara havale edilerek başvuru sahiplerine gerekli bilgiler veriliyor.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak amacıyla gelen taleplerin kaydını oluşturarak kısa sürede işlemi sonuçlandıran Hizmet Masası sunduğu çalışmalarla memnuniyet oluşturuyor. Selçuklu’da 2024 yılında yaklaşık 180 bin başvuru alan Hizmet Masası bu talepleri çözüme kavuşturdu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediyenin kurumsal yüzü olan hizmet masası ile çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın öneri, istek ve şikayetlerini kayıt altına alıyor ve ilgili müdürlüklerimizin çalışmaları ile hızlı çözümler sunduklarını söyledi.