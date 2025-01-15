Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Halk Günü Buluşmaları” kapsamında ilçe sakinlerini misafir etti.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu’da geleneksel hale gelen “Halk Günü Buluşmaları” belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılması açısından önemli bir köprü görevi görüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu kapsamda belediye hizmet binasında vatandaşları misafir etti, onlardan gelen talep ve istekleri dinledi.

Selçuklu’dasosyal hayattan eğitime, kültürden spora kadar her alanda ilçenin standartlarını daha da modern ve konforlu bir hale getirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “ Bu hizmetleri üretirken gönül belediyeciliği ilkesi ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Şehrimize hizmet ederken sık sık hemşehrilerimizin görüşlerine başvurmaya ve istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz.

Tek amacımız var o da Selçuklumuzu bir adım daha ileriye taşımak ve ilçe sakinlerimizin memnuniyetini en üst seviyeye tutmak. Bu noktada da hemşehrilerimizle gönül birliği içerisindeyiz ve sahada bir arada olduğumuz vatandaşlarımızı fırsat buldukça hizmet binamızda da misafir ediyoruz.

Halk Günü Buluşmaları da bu açıdan bizim için önemli ve değerli. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini birinci ağızdan ilettikleri bu buluşmalar hizmet kalitemizin artmasına katkı sağlıyor. Sohbetleri, önerileri ve güzel temennileriyle yanımızda olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.