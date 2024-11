AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor futbol takımlarıyla yeni sezon öncesi düzenlenen moral yemeğinde buluştu.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden olan ve geçen sezona başarılarıyla damga vuran Selçuklu Belediyespor Futbol Takımları yeni sezon öncesi moral depoladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2023-2024 sezonunun en başarılı amatör futbol kulübü seçilen Selçuklu Belediyespor Futbol Takımları AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile moral yemeğinde bir araya geldi. Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisi’nde Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan’ın da bulunduğu organizasyonla sporcular yeni sezona kenetlendi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “GÜÇLENEREK BÜYÜYORUZ, BÜYÜRKEN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ”

Selçuklu Belediyesi olarak spora her zaman en büyük önemi verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Her branşta da verdiğimiz bu önemin, değerin karşılığını kat kat fazlasıyla alıyoruz. Sizlerin bu sene gösterdiği çaba ve gayret neticesinde elde ettiğimiz başarı bizim için çok önemli. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü'nün futbol branşında Türkiye'nin en iyisi seçilmiş olması size verdiğimiz değerin, önemin bir ödülü olarak bize geri dönmüş oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu başarılarımızı hep birlikte artırarak devam ettireceğiz. Çünkü güçlenerek büyüyoruz, büyürken gücümüze güç katıyoruz. Bugün Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 15 farklı branşta, çok sayıda milli sporcusuyla hem yurt içerisinde hem yurt dışında çok önemli başarılara imza atıyor. Hedefimiz şehrimizde, ilçemizde bütün gençlerimize, çocuklarımıza spor bilincini aşılamak ve bu bilinçle onların spor yapmalarını temin etmek,özellikle branşlarayönlendirme yaparak lisanslı sporcu olarak hayatlarını devam ettirmelerini temin etmek” dedi.

“Gençlerimizle, sporcularımızla, spora değer veren ailelerimizle her zaman övünüyoruz”

Yapımı devam eden ve gelecek yıl açılması planlanan Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezi ile birlikte Türkiye'nin en büyük sporcu yetiştirme tesisini Konya'ya kazandıracaklarını da söyleyen Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Bu tesisle birlikte hedefimiz olimpiyatlara buradan sporcu yetiştirebilmek. Bu koyduğumuz hedef doğrultusunda bütün branşlarda hocalarımızın gayretleriyle, kulüp yönetimimizin desteğiyle, spor müdürlüğümüzün de gayretleriyle inşallah en güzel neticeleri almaya devam ediyoruz. Ama tamamlayacağımız Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezi artık bize yeni bir ivme kazandırmış olacak. Futbolda olduğu gibi diğer branşlarda da çok üstün başarıları elde edebilecek gençlerimizi oradan seçmiş, spora, branşlara kazandırmış ve artık sporcularımızı olimpiyat hazırlık merkezlerine buradan göndermiş olacağız. Konyamızdan yetişen genç sporcularımızla olimpiyatlarda madalya almanın gururunda inşallah hep birlikte önümüzdeki süreçte yaşayacağız. Bu hedefi ortaya koyarak çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Gençlerimizle, sporcularımızla, spora değer veren ailelerimizle her zaman övünüyoruz. Tabii ki burada değerli hocalarımızın, antrenörlerimizin çok büyük emekleri, gayretleri var. Onlara da özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarıları önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda artırarak devam ettireceğiz. Bu yıl elde ettiğimiz başarıdan dolayı hepinizi ayrı ayrı kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Vekilimize de bugün burada bizimle birlikte bulundukları için teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BAYKAN: “SELÇUKLU BELEDİYESİ HER ZAMAN SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA OLMUŞTUR”

Selçuklu Belediyesi’nin ve Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün Konya’da amatör sporların gelişimi adına her zaman pay sahibi olduğuna dikkat çeken AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da, “Belediyelerimizin sporda elde ettiği futbol ve futbol dışı branşlarda Selçuklu Belediyespor hep ön planda olmuştur. Yerinizin kıymetini bilin. Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün sporcusu olmak herkese nasip olmaz. Burada elde ettiğiniz başarılarda elbette sizin gayretinizin, yeteneğinizin çok büyük bir payı var ama en büyük pay, Selçuklu Belediye Spor Kulübü sporcuları olmanızdır. Size sunulan, sizin için ortaya konulan imkanların başka birçok yerde, birçok ilde sporculara sunulmadığını bilin. Ben bir kez daha davetlerinden dolayı ve bu programın gerçekleşmesinden dolayı belediye başkanımıza ve kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum.Selçuklu Belediyesporumuzun bu yıl altyapılarda aldığı şampiyonlukla, şampiyonluklarla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ve Türkiye Amatör Spor Futbol Konfederasyonu tarafından ödüllendirilmesini dikkatle takip ettim. Başarılar elde edilir, zirveye çıkılır ama önemli olan zirvede kalabilmektir. İşte bu yıl elde ettiğiniz başarı, yılların birikiminin, hocaların, yönetimin ve başkanımızın gayretlerinin yansımasıdır. Hepinizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun. İnşallah Selçuklu Belediyesporumuzu futbol ve diğer branşlarda gerek ülke gündeminde gerekse ülke dışında çok daha iyi yerlerde göreceğimiz günler çok da uzak değildir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

KULÜP BAŞKANI TEZCAN : “DAHA FAZLA ÇALIŞIP BAŞARILARIMIZIN TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR”

Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ise kendilerini yalnız bırakmayan Mehmet Baykan ve Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür ederek, “Çok güzel bir sezon geçirdik.Geçtiğimiz dönem gençler kategorisinde bütün kategorilerde Konya Şampiyonu olarak şehrimizi temsil ettik.

Sonrasında U16 takımımız Türkiye Şampiyonu oldu.U17 takımımız Türkiye 2.’si oldu.U15 takımımız da ikinci turda elendi. Toplamda aldığımız puanlarla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz sezonun en başarılı spor kulübü seçildik.Bu başarıdan dolayı sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Tabii bu başarı bu seneki hedeflerimizi artırdı. Bu sene daha fazla çalışıp bu başarının tesadüf olmadığını göstermemiz gerekiyor.Bunu yapacak güçteyiz.Bunu yapacak teknik ekibe, donanıma, tesise, altyapıya sahibiz ve bu senede çok başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Yemeğin ardından Selçuklu Belediye Stadı’nda Başkan Pekyatırmacı, kulüp yönetimi, futbolcular ve antrenörler yeni sezon öncesi hatıra fotoğrafı çekindi.