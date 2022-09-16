Konya ve Çumra’daki 2 şeker fabrikasıyla Türkiye’deki şeker üretiminin 5’te 1’ini gerçekleştiren Konya Şeker’in 2022-2023 pancar alım kampanyası, Çumra Şeker’de düzenlenen Kampanya Açılış Töreniyle başladı.

Konya ve Çumra’daki 2 şeker fabrikasıyla Türkiye’deki şeker üretiminin 5’te 1’ini gerçekleştiren Konya Şeker’in 2022-2023 pancar alım kampanyası, Çumra Şeker’de düzenlenen Kampanya Açılış Töreniyle başladı.

Konya Şeker’in 69. Çumra Şeker’in ise 19. Şeker Pancarı Alım Kampanyası törenine PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri, ilk hasat pancarını getiren üreticiler ile bölge çiftçileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu da bir konuşma yaptı.

Kampanya döneminin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Ramazan Erkoyuncu, “19 yıl önce de 18 kişilik kurucu heyet olarak buradaydık. O gün yaşadığımız heyecanı bugün de yaşıyorum. 2003 temel atma, 2004 açılış ve bugün 19’uncu kampanya açılışı Bu fabrikada o günden bugüne milyonlarca ton pancar işlendi ve bu süreçte milyarlarca lira bu memlekete, bu çevreye, bu bölgeye, finans ve katma değer oluşturdu. Bu fabrikanın yapımına sebep olan başta Recep Konuk olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum, hayatını kaybetmiş yol arkadaşlarımız var, hepsinden Allah razı olsun, hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu fabrikanın kurulmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma sizlerin adına, üreticilerimiz adına, çiftçilerimiz adına, teşekkürlerimi, minnetlerimi sunuyorum. Her zaman gururla anlattığım bu tesis pancar kapasitesi olarak Türkiye’nin en büyük fabrikasıdır. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı başkanlığında sektör paydaşları ile yapılan toplantılarda da ifade ettiğim gibi birçok bölgede şeker pancarı üretimi azalırken, şirketimizin ekim bölgelerinde artmıştır ve biz daha yüksek oranda üretim yapmayı planlıyoruz. Konya Şeker olarak bu yıl geçen yıla oranla yüzde 12 fazla ekim yaptırdık. Bunun da üretime yansımasını bekliyoruz. Bu yıl 40-45 bin ton geçen yıla oranla daha fazla şeker üreteceğiz. Bu yıl onun için kotalarda artırım yapılması hususunu Tarım Bakanımız Vahit Kirişçi’ye ve Tarım Bakan Yardımcımız İbrahim Yumaklı beye ilettim. Öyle görünüyor ki, inşallah kotayı da alacağız, böylece üreticimiz daha çok kazanmış, ürettiğinin karşılığını almış olacak” dedi.

Bu yıl kampanya süresi 140 gün olarak planlandı

Konuşmasında, Şeker Pancarının alım fiyatına da değinen Başkan Erkoyuncu, “26 Eylül’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın pancar alım fiyatını açıklamalarını bekliyoruz. Üreticilerimize hak ettiği bedelin ödeneceği konusunda umudumuz yüksektir. Kampanya döneminin hem sektör için hem çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını, sıkıntısız bir kampanya dönemi geçmesini diliyorum” ifadeleri ile konuşmasın tamamladı.

Konuşma sonrasında, ilk şeker pancarını getiren çiftçiler arasından kura çekimi ile belirlenen 3 çiftçiye hediye takdim edildi ve açılış merasimine geçildi. Burada önce dua edildi daha sonra kurban kesildi ve 2022 - 2023 Kampanya döneminin açılışı yapıldı. Açılış sonrasında kendisi de bir çiftçi olan Başkan Ramazan Erkoyuncu, çiftçiler adına pancarı kantara teslim etti ve çiftçilerle sohbet ederek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Konya Şeker yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Konya Şeker, 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat pancar alımı yapacak. 2022-2023 kampanya döneminde alımı gerçekleştirilecek olan pancarın tamamına yakınının fire-polar analizi üreticilerin pancar teslimi sırasında gelişmiş ekipmanlarla yapılacak. Konya Şeker, bu kampanya döneminde yaklaşık 3 Milyon 400 bin ton şeker pancarı işleyecek. İşlenen pancardan, 500 bin ton şeker, 700 bin ton pancar küspesi, 130 bin ton melas üretimi planlanıyor. Konya Şeker ile Çumra Şeker’in günlük pancar işleme kapasitesi 28 bin ton, bu yıl kampanya süresi ise 140 gün olarak planlandı.