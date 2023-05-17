Konya Şeker tarafından, 2023-2024 Şeker Pancarı Kampanya Dönemi için sözleşme yapılmış üretici çiftçi ortaklarına 18 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 17:00 itibariyle 165 milyon 166 bin lira tutarında Pancar Bakım Avansı ödemesi yapılacak.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmıyoruz ve ekim döneminin sürdüğü bu dönemde 165 Milyon 166 Bin TL’lik nakdi avans ile hem ekonomiye hem de çiftçimize can suyu olacak ödemelerimizi başlatıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun” dedi.

“Her zaman çiftçimizin yanındayız”

Şeker fabrikalarının, ülkemizde sadece şekerin güvencesi değil, aynı zamanda da güvenli gıdanın, tarlada üretimin ve çiftçinin hakkını almasının güvencesi olduğunu belirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Biz her daim çiftçilerimizin yanındayız. Ülkemizde, tarımda aksamaların yaşanmasını önlemek, çiftçilerin üretimi aksatmadan yapabilmesini sağlamak, ülkemizde gıda arzında bir sıkıntı yaşanmasını önlemek için, ekimden başlayarak, tohumda, ilaçta, gübrede, akaryakıtta ve sulamada desteklerimiz hep devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Konya Şeker, çiftçinin güvencesidir”

Konya Şeker olarak, tarımın her aşamasında aktif rol oynadıklarını ve sezonun açılmasına da destek verdiklerini ifade eden PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Kurumumuz avans ödemelerini hep zamanında çiftçilerimize vermektedir. Perşembe günü de çiftçilerimize ulaştırılacak olan 165 milyonu geçen nakdi avansın hayırlara vesile olmasını temenni eder, bolluk ve bereket dolu bir yıl dilerim” ifadelerini kullandı.