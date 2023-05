Konya Şeker, gıda üretimi yapan dev tesisleriyle “Sürdürülebilir Güvenli Üretim” belgesini Türkiye’de gıda sektöründe alan ilk kurum oldu.

Türkiye’nin güvenilir gıda markası sıralamalarında hep üst sıralarda yer alan Torku, üretimde kaliteden ödün vermeden sürdürdüğü başarısını TSE’den aldığı Güvenli Üretim belgeleriyle de taçlandırdı. Torku ürünlerini üreten Panagro, Atıştırmalık ve Seydibey tesisleri, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, çok titiz ve sıkı bir incelemeden sonra, “Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi” alma hakkını kazandı. Sürdürülebilir Güvenli Üretim için Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunun hazırlanmasında titiz bir çalışma yürüten ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek misyonu ile kuruluşlara faaliyet alanları dahilinde rehberlik yapan Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Konya Şeker teşekkülleri arasında yer alan Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Çumra Şekerli Ürünler-Atıştırmalık Şubesi’ne ve Seydibey Tarımsal Ürünler İşleme Entegre Tesisleri’ne “TSE Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi” verdi. Konya Şeker, Türkiye’de gıda sektöründe aynı anda 3 büyük tesisi ile bu belgeyi alan ilk kurum oldu. Torku’da hijyen, kalite ve güvenilirliğini ürünlerinde bir kez daha tescillendirdi.

Kuruluşların bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı kesintiler sırasında çalışmaya devam etme konusundaki genel kabiliyetlerini yönetmesi, kontrollerini ve hazırlıklarını sağlayarak güvenli üretimin sürdürülebilirliğinin hedeflenmesi maksadıyla verildiği belirtilen Sürdürülebilir Güvenli Üretim belgesini, gıda sektöründe ilk olarak alan Torku markalı ürünlerin üretiminde, gıda güvenliği, kaliteli üretim ve hijyen kurallarını tam olarak yerine getirdiklerini belirten Konya Şeker yetkililerin açıklamasında, “Kamu sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşabilme kurumumuzun önde gelen başlıca hedefleri arasındadır. Ülkemizde özellikle aynı anda 3 tesisimiz ile bu belgeyi alarak bir ilk olmamız bizler için gurur vericidir. Torku olarak halkımıza hizmet edebilmek için her zaman ilk olmaya ve ilkler arasında yer alarak tüketimde gıda güvenliğinin güvencesi olmaya devam edeceğiz. Seydibey tesislerimiz belge çerçevesinde; dondurulmuş patates ürünleri, soğan halkası, patates kroket, peynirli çubuk, patates nişastası üretimi, biyogaz üretimlerinde güvenli, hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu şartlarını yerine getirmesinden dolayı; Çumra Atıştırmalık fabrikamız; çikolata, kokolin, lokum, helva, bon bon şeker, fondan, mevlana şekeri, bisküvi, gofret, kek, kakaolu fındık kreması, jöle şekerleme, buğday unu tasarımı, üretimi, dış ticaret, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerinde güvenli, hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu şartlarını yerine getirmesinden dolayı; PANAGRO tarım ve hayvancılık et ve süt entegre tesislerimiz ; Süt, UHT, Pastörize, aromalı, UHT laktozsuz, yoğurt, ayran, tereyağı, sade yağ, beyaz peynir, kaşar peyniri çeşitleri, eritme peynir çeşitleri, toz ürünler, krema, pişmiş taze-donuk köfte, ileri işlenmiş et ürünleri sucuk, salam, pastırma, sosis, kavurma, döner, hazır yemek, cheese burger, pizza, kuzu tandır, patatesli kavrulmuş kuşbaşı, sakatat ürünleri, aromalı içecekler üretimi, reçel, bal, porsiyon paketleme, kasaplık hayvan kesimi sığır, kuzu, keçi karkas, et, kıyma, kuşbaşı, et parçalamada güvenli, hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu şartlarını yerine tam olarak getirmesinden dolayı; TSE tarafından bu belgeler kurumumuza verilmiştir. Kaliteden taviz vermeden üretmeyi sürdüreceğiz. Gıda arzında güvenin sigortası olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizle, çalışanlarımızla Türkiye’nin üreten gücü olarak, birlik ve beraberlikle, yerli üretim için güçlü bir şekilde büyüyeceğiz. Halkımızın güvenli gıdaya ulaşması konusunda şu ana kadar yaptığımız tüm çalışmalarımızı da titizlik ve sorumlulukla yerine getirmeye devam edeceğiz” denildi.