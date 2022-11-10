Türkiye’nin gıda devlerinden Konya Şeker’de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, düzenlenen törenle yad edildi.

Türkiye’nin gıda devlerinden Konya Şeker’de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, düzenlenen törenle yad edildi.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle düzenlenen program Konya Şeker Kampüsünde gerçekleştirildi. Törene, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanları, Anadolu Birlik Holding (ABH) yöneticileri ile bünyesindeki iştiraklerin yöneticileri ve Konya Şeker çalışanları katıldı. Program, Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) Hüseyin Murat Akın’ın Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Büyük Önder’in, 84 yıl önce ebediyete intikal ettiği 09.05’de tüm ülkede başlayan siren sesleri, Konya Şeker’den de yükseldi ve saygı duruşunda bulunuldu, akabinde ise İstiklal Marşı okundu. Katılımın oldukça yoğun olduğu anma töreninde ayrıca öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için kaleme alınan şiirleri okudular.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 84. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve istiklal mücadelesi veren silah arkadaşlarını ve aziz vatanımızı müdafaa için mücadele vermiş bütün kahramanlarımızı minnet, rahmet ve şükranla yad ediyorum” dedi.

Program sonrası, öğrencilere Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Akın, hediye takdiminde bulundu.