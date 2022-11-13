Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan “Çök-Kapan-Tutun” deprem tatbikatına destek olmak için Konya Şehir Tiyatrosu’nun Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelediği Amak-ı Hayal oyununu izlemeye gelen vatandaşları bilgilendirerek tatbikata katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan “Çök-Kapan-Tutun” deprem tatbikatına destek olmak için Konya Şehir Tiyatrosu’nun Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelediği Amak-ı Hayal oyununu izlemeye gelen vatandaşları bilgilendirerek tatbikata katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde yapılan deprem tatbikatına Konya’dan katkı sağladı. “Afetlere dirençli toplum oluşturma” vizyonu çerçevesinde 1999 Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım’da ülke genelinde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla AFAD koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak saat 18.57’de “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da tatbikata destek olmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nun Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelediği Amak-ı Hayal oyunu öncesinde oyunu izlemeye gelenleri bilgilendirdi. Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği hakkında bilgi verilmesinin ardından saat 18.57’yi gösterdiğinde salonda bulunan herkes sirenlerle birlikte “Çök-Kapan-Tutun” hareketi yaparak tatbikata katıldı. Tiyatro severler daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği oyunu ilgiyle izledi.