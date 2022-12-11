Sahnelediği nitelikli oyunlarla sanatseverlerin beğenisini kazanan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Prof. Dr. İskender Pala’ya ait “Nizamülmülk” adlı eseri bu kez Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde lise öğrencileri için sahnelendi.

Sahnelediği nitelikli oyunlarla sanatseverlerin beğenisini kazanan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Prof. Dr. İskender Pala’ya ait “Nizamülmülk” adlı eseri bu kez Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde lise öğrencileri için sahnelendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Prof. Dr. İskender Pala’ya ait “Nizamülmülk” adlı eseri bu kez Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde liseli gençler için sahneledi. Cumhurbaşkanlığı’nın organize ettiği, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Nizamülmülk” oyunu lise öğrencileri tarafından ilgiyle takip edildi. 2 perde ve 100 dakikadan oluşan oyunda liseli gençler adeta bir tarih yolculuğuna çıkartılırken, Konya Şehir Tiyatrosu’nun etkileyici sahne performansı ise göz doldurdu. Prof. Dr. İskender Pala tarafından kaleme alınan ve Tolga Özenç Özençel’in yönetmenliğini üstlendiği oyunda; Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah ve Vezir Nizamülmülk’ün Hasan Sabbah’ın liderliğini yaptığı Bâtınilerin gerçekleştirmiş olduğu saldırı ve suikastlara karşı verdiği savaş Ankaralı gençlere etkileyici bir dille anlatıldı.