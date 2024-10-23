Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu ve ASELSAN Konya iş birliğiyle kurulan “EnginHub Savunma Sanayisine Yönelik Mühendis Gelişim Programı”nın tanıtımı yapıldıKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu ve ASELSAN Konya iş birliğiyle kurulan “EnginHub Savunma Sanayisine Yönelik Mühendis Gelişim Programı” tanıtıldı.

Program ile öğrencilerin savunma sanayiinde gerekli teknik ve liderlik yetkinliklerini kazanmaları için yenilikçi bir müfredat sunuluyor. 50 hafta sürecek bu gelişim programı, ASELSAN Konya Laboratuvarı'nda yürütülecek ve katılımcılara savunma sanayiinde kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmaları için büyük bir fırsat sunulacak.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunacak önemli bir adım olan programın özellikle öğrencilerin inovasyon ve liderlik potansiyelini geliştirmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Program kapsamında savunma sanayiinde mühendis olmanın önemi üzerine düzenlenen söyleşide ise, ASELSAN Konya direktörlerinden Serkan Güvey ve Taner Karagöz, bu sektörde başarılı bir kariyer için sahip olunması gereken beceriler üzerine bilgiler paylaştı.

EnginHub Projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu'nun ve ASELSAN Konya'nın savunma sanayiine katkı sunmak amacıyla kurduğu önemli bir model olarak dikkati çekiyor. Program kapsamında, öğrencilerin teknik becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi çözümler bulma yeteneklerinin desteklenmesi ve savunma sanayine özel iş birlikleriyle önemli tecrübeler kazanmaları hedefleniyor.

Mühendis adaylarına profesyonel yaşamda etkili iletişim ve iş birliği becerileri kazandırılması da programın öne çıkan hedefleri arasında yer alıyor.

EnginHub Projesi, özellikle Konya'nın savunma sanayiinde merkez şehirlerden biri olma hedefine hizmet edecek önemli bir adım olarak konumlanıyor.