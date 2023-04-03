Konya Sanayi Odası (KSO), Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı”, işletmelerde enerji ölçümleri yapmaya devam ediyor.

Konya ve çevre illerdeki sanayi tesisleri ile kamu binalarının enerji etütlerini yapmak ve enerji verimliliği bilinci oluşturmak amacıyla Konya Sanayi Odası, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesi, KOP Bölgesindeki sanayi tesisleri ile kamu kurumlarında enerji verimliliği ölçümleri yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında hizmet vermeye başlayan Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı’nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımız ve enerji verimliliği uzmanı arkadaşlarımız işletmelere giderek, baca gazı analizleri, buhar kaçağı ölçümleri, sıvı debi ölçümleri, hava kaçağı tespit ölçümleri, elektrik enerjisi analiz ölçümleri, temaslı-temassız devir ve ilerleme hızı ölçümleri, nem ve sıcaklık ölçümleri, iletkenlik ölçümleri ve ısı geçirgenliği ölçümlerini yerinde gerçekleştiriyor. Enerjilerini daha verimli kullanmaları için işletmelerimize yol gösteren, reçete niteliğinde detaylı bir rapor sunuyoruz. Bugüne kadar KOP Bölgemizdeki 16 işletme ve kamu kurumumuzda enerji verimliliği ölçümleri yaptık. Bu kurumlarımız bir defaya mahsus yapacakları iyileştirme yatırımları ile, yıllık 472, 22 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tasarrufu, bin 769 ton karbondioksit azaltımı ve 11 milyon 390 bin liralık enerji tasarrufu sağlayacaklar” dedi.

Sanayicilere enerji ölçümü çağrısı

Enerji verimliliğinin öneminin her geçen gün artmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Büyükeğen, şu ana kadar 50 firmanın daha enerji etüdü için ön kayıt oluşturduğunu söyledi. Tüm sanayi tesislerini enerji ölçümü yaptırmaya davet eden Büyükeğen, “Enerji verimliliği konusu, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile daha fazla önem kazanan başlıklardan biri oldu ve gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bugünden enerji verimliliğini önceleyen, bu alanda yatırım yapan, önlem alan işletmeler, sınırda karbon düzenlemesinden ve bu sürecin getireceği ağır mali yüklerden en az oranda etkilenecekler. Böylece daha rekabet edebilir bir yapıya kavuşacaklar. Bunun için ben tüm işletmelerimizi odamız tarafından verilen enerji verimliliği etüt hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı ile işletmesine enerji test ölçümü yaptırmak isteyen firmalar, Konya Sanayi Odası bünyesinde bulunan Enerji Verimliliği Etüt Merkezi ile (0332) 503 37 77 numaralı telefondan irtibata geçebilirler.