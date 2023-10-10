Konya’nın Beyşehir ilçesinde ruhsatsız silah üretimi ve ticareti yapıldığı tespit edilen 5 ayrı adrese Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Arama yapılan adreslerde çok sayıda ruhsatsız silah ve silah parçası ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Silah kaçakçılarının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda Beyşehir’de Y.V. (44) isimli şahsın kurusıkı tabancaları normal tabancaya dönüştürdüğü ve özel kalıplardan çıkan tabanca parçalarını da atışa hazır hale getirerek ülke genelinde silah ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Çorapların içinden çok sayıda ruhsatsız tabanca çıktı

Tespit edilen 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda bir evin garaj ve ağıl olarak kullanılan bölümünde, fasulye saplarının altında bulunan çorapların içerisine gizlenmiş vaziyette 21 adet tabanca, 10 adet tabanca gövdesi, 64 adet tabanca parçası ve bin 741 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Diğer adreslerde ise 2 adet el yapımı ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda av tüfeği fişeği bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 adet suç kaydı bulunan Y.V., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.