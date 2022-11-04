Konya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak tütün ve sigara satışına yönelik faaliyet gösteren bir iş yeri ve araçta yaptığı arama çok sayıda boş makaron, doldurulmuş sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Konya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak tütün ve sigara satışına yönelik faaliyet gösteren bir iş yeri ve araçta yaptığı arama çok sayıda boş makaron, doldurulmuş sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bu çerçevede KOM ekiplerince kaçak tütün ve sigara üretimi ve satışına yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 15 bin adet boş makaron, 700 paket doldurulmuş sigara, 33 adet elektronik sigara likidi, 20 adet paket ve 4,5 kilo nargile tütünü ele geçirildi. 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa’ muhalefet suçundan gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.