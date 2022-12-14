Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri çerçevesinde Konya’ya gelen on binlerce misafirlerin uğrak noktası oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri çerçevesinde Konya’ya gelen on binlerce misafirlerin uğrak noktası oluyor.

Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden Konya’ya gelen misafirler, Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’ne yoğun ilgi gösteriyor. Bu yıl “Dostluk Vakti” temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri için gelen misafirleri en iyi şekilde ağırladıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hazreti Mevlana’nın yad edildiği bugünlerde şehrimiz yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafiri ağırlıyor. Misafirlerimizin Konya’dan güzel anılarla ayrılmaları için yoğun gayret sarf ediyoruz” dedi.

Kadim bir geçmişe sahip olan Konya’nın, tarihi ve kültürel anlamda gezilip görülecek çok sayıda mekanı bulunduğuna işaret eden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Hazreti Mevlana sevgisiyle Konya’ya gelen misafirler, Selçuklu Dar’ül Mülk’ü Konyamız’ın tarihi dokusundan ve manevi atmosferinden oldukça etkileniyor. İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Konya Panorama Müzesi ve aynı komplekste bulunan İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi bugünlerde on binlerce misafirlerimizin uğrak noktası oluyor. Misafirlerimiz, Mevlana Türbesi ile Mevlana Kültür Merkezi arasında bulunan Konya Panorama Müzesi’nde ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’nde adeta tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Konya Panorama Müzesi ve Şehitler Abidesi törenler boyunca saat 21.30’a kadar misafirlerimiz için açık olacak” ifadelerini kullandı. ^

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi içinde Hazreti Mevlana’nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anlar ve 1200’lü yılların Konya’sının canlandırıldığı müze alanı, sergi alanı ile dünyadaki 25 mevlevihanenin maketinin yer aldığı iç avlu bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’nde ise başta İstiklal Harbi olmak üzere 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya’nın o dönemindeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihteki 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Lokali yer alıyor.