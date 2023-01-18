Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Panorama Müzesi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, 2022 yılında 400 binden fazla misafiri ağırlayarak Konya’yı ziyarete gelenlerin uğrak noktalarından oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Panorama Müzesi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, 2022 yılında 400 binden fazla misafiri ağırlayarak Konya’yı ziyarete gelenlerin uğrak noktalarından oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, geçtiğimiz yıl da yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir tarım ve sanayi şehri olarak anılan Konya’nın; 10 bin yıllık geçmişiyle kültür ve turizm alanında da önde gelen şehirlerden olduğunu ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Panorama Müzesi ile İstiklal Harbi Şehitler Abidesi’nin ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği mekanlar arasında olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu iki yapı da adeta Konya’mızın sembol yapıları haline geldi. Yapıldıkları ilk günden itibaren Konya’dan ve Konya dışından yüzbinlerce ziyaretçinin uğrak noktası olmaya devam eden bu güzel mekanlar ziyaret edenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. 2022 yılında Konya Panorama Müzesi’nin ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’nin ziyaretçi sayısı 400 bini geçti. İki tesisimizin de yerli ve yabancı misafir sayısının her yıl katlanarak artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Konya Panorama Müzesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi içinde Hz. Mevlana’nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anlar ve 1200’lü yılların Konya’sının canlandırıldığı müze alanı, sergi alanı ile dünyadaki 25 mevlevihanenin maketinin yer aldığı iç avlu bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Harbi’nde şehit olan ecdadımızın aziz hatırası için yaptırılan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’nde; başta İstiklal Harbi olmak üzere 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya’nın o dönemindeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihteki 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Lokali yer alıyor.