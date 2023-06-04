Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Ovası’nda Şubat ayına kadar yağışların düşük olması kuraklığa kapı aralarken, zaman zaman etkili olan yağışlar rekolte umutlarını arttırdı. Yağışların rekolte artışına olumlu katkı sağlayacağı tahmin edilirken, hasat döneminde de bir gecikmenin olmaması öngörülüyor.

Yüz ölçümünün yüzde 67’si tarım arazisi olarak kullanılan Konya’da, 2023 yılının ilk dönem aylarına kadar yağışların az olmasından kaynaklı kuraklık alarmları çalmıştı. 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanında üretim yapılan ovaya Nisan ve Mayıs aylarında düşen yağmur yağışı, rekolte umutlarını arttırdı.

“Kıraç alanlarda yaklaşık olarak 40 veya 45 gün sonra başlayacak gibi”

Konya’da, 2023 yılının ilk dönem aylarına kadar yağışların az olmasından kaynaklı kuraklık tehlikesinin yaşandığını aktaran Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Konya Ovasında yavaş yavaş hasat sezonuna doğru giriyoruz. Bölgemizdeki hububat tarlalarında hasadın özellikle kıraç alanlarda yaklaşık olarak 40 veya 45 gün sonra başlayacak gibi. Şu anda arazideki hububatın durumu hamur olum dönemini dediğimiz yani daha hububatın denesini sıktığımız zaman içerisinden peynirimsi bir yapının çıktığı dönemde. Bu dönemde bize yaklaşık 45 gün sonra hasadın geleceğini gösteriyor. Şu anda ovada herhangi bir sıkıntımız yok. Geçtiğimiz dönemlerde yağışlarımız biraz düşüktü. Özellikle kar yağışı az aldığımız dönemler oldu. Nisan yağışları ise çok güzeldi ve Mayıs ayında da çok güzel yağışlar aldık. Tabii Nisan, Mayıs yağışları bazen bunlar dolu yağışına dönebiliyor. Bazı bölgelerimizde dolu zararı var ama şu anda bizim rekoltemizi etkileyecek düzeyde bir zarar tespitinde daha bulunmadı. Tabii kısım kısım arazilere daha yeni giriliyor. Bu arazilerin hasar tespitleri yavaş yavaş yapılıyor. Ama şu anda sulu tarlalarımızda özellikle ovanın Aksaray tarafına doğru olan kısımlarında herhangi bir sıkıntımız yok. Mahsullerimiz güzel. Verimlerimiz de güzel çıkacak gibi gözüküyor. Şu anda hali hazır burada bir aksilik veya bir dolu zararı olmazsa arazi gezmelerimizde yaptığımız tespitler bu yönde” dedi.

“Havaların sıcak gidip yağışlı olması hastalıkları da beraberinde getiriyor”

Fazla yağışların bazı olumsuzlukları da beraber getirdiğinin altını çizen (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Bu dönemdeki olumsuzlukları sıralamak gerekirse havaların sıcak gidip yağışlı olması hastalıkları da beraberinde getiriyor. Başlangıçta mantar hastalığı Konya Ovası’nda ciddi bir problem oldu. Bununla ilgili tedbiri çiftçilerimiz tabii erken dönemde aldı. Arkasından mahsuller büyüyünce pas hastalığı da beraberinde geldi. Bunun nedeni iklimin tamamen yağışlı ve sıcak geçmesinden kaynaklanıyor. Böyle güneşli havalarda toprağın nemli olduğu dönemlerde mantar hastalıkları çok fazla rastlıyoruz. Çiftçilerimizin ilaçları erken dönemde atmaları kendileri için iyi olur. Şu anda gezdiğimiz arazilerde hastalık var lakin uygulamalarını çiftçilerimiz yapıyor” şeklinde konuştu.

“Yağışlar devam etse bile tabii bitkilerin belli bir ömürlerini tamamlayacakları günleri var”

Hasadın gecikmesinin yaşanmayacağını ön gördüklerinin ifade eden Kırkgöz, “Yağışlarımız güzeldi. Yağışlar güzel olunca kardeşlenmeden gelen başaklar da yetişmiş durumda. Şu anda mahsul zamanında ilerliyor. Herhangi bir gecikmenin olacağını düşünmüyoruz. Yağışlar devam etse bile tabii bitkilerin belli bir ömürlerini tamamlayacakları günleri var. Şu anda o günlük periyotunda ilerliyoruz. Herhangi bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Geçen yıl fiyatları çok güzeldi. Özellikle TMO’nun alım yapması ve devletin açıkladığı fiyat çiftçiyi memnun edici seviyedeydi. Bunun etkisini bu yılda hissediyoruz. Çünkü ekim alanlarında belli bir artış var. İnşallah rekoltemizde bir düşüş değil de yükseliş bekliyoruz. Geçen yılın rekorunu bu yıl kırmayı planlıyoruz” dedi.