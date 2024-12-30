Konya Mevlana Müzesi, 2024’te 2 milyon 634 bin 355 kişi tarafından ziyaret edilirken, bin 483 yapı için toplamda 1,83 milyar lira yardım onaylandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024’te, Konya Mevlana Müzesi’ni 2 milyon 634 bin 355 kişinin ziyaret ettiğini, 311 yeni restorasyon çalışması başlatılırken ve 154’ünün restorasyonunun tamamlandığını, yazma ve nadir matbu eser koleksiyonunun bağış ve satın almalarla 739 bin esere ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2024’te en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri paylaşıldı. Buna göre, Konya Mevlana Müzesi’ni 2 milyon 634 bin 355 kişi, İzmir Efes Ören Yeri’ni 2 milyon 626 bin 753, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri’ni 2 milyon 372 bin 395, Nevşehir Göreme Ören Yeri’ni 1 milyon 84 bin 870, Nevşehir Zelve Paşabağlar Ören Yeri’ni 906 bin 110, Ankara Cumhuriyet Müzesi’ni 806 bin 883, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri’ni 709 bin 643, İstanbul Galata Kulesi’nin 677 bin 48, Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri’ni 662 bin 398 ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni 507 bin 700 kişi ziyaret etti.

Özel mülkiyette bulunan tescilli taşınmazlar için proje desteği ve uygulama yardımları genişletilirken, afet bölgelerinde proje yardımı üst limiti 5 katına, uygulama yardımı üst limiti 10 katına çıkarıldı. Bin 483 yapı için toplamda 1,83 milyar lira yardım onaylandı.

Kültür varlıklarının korunmasına ilişkin Trabzon Müzesi, Galata Kulesi, Alanya Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi, Gaziantep Kalesi, Mor Kuryakos Manastırı, Tarihi Saint George Kilisesi ve Van Hoşap Kalesi’nin restorasyon işlemleri tamamlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte 2024’te 311 yeni restorasyon çalışması başlatılırken,v154’ünün restorasyonu tamamlandı. Son 2 yılda tamamlanan 201 eserin toplu açılışı 7 Mayıs’ta gerçekleştirildi.

4 ülkede 7 restorasyon devam ederken, KKTC’den Bosna’ya, toplam 8 eserin açılışı yapıldı.

Depremden etkilenen 377 eserin restorasyonu devam ederken, 14 eserin ise restorasyonu tamamlanarak 6 Şubat’ın izleri silinmeye çalışıldı.

Deprem bölgelerindeki 11 ilde, her ay 56 bin kişiye düzenli olarak gıda kolisi ulaştırıldı. Yurt dışında ise Filistin, Suriye, Balkanlar ve KKTC’ye 221 bin koli gıda yardımı yapıldı.

Toplam 50 bin öğrenciye 2024’te burs sağlanırken, ortaöğretim bursu 750 lira, yükseköğrenim bursu 2 bin lira oldu.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Bakanlığa bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın yazma ve nadir matbu eser koleksiyonu, bağış ve satın almalarla 739 bin esere ulaştı. Kütüphanelerdeki yazma eserlerin yüzde 98’i sayısallaştırıldı, künye bilgileri çıkarılanların oranı yüzde 90’a ulaştı.

Rami Kütüphanesi’ndeki restorasyon laboratuvarında 3 bin 700’den fazla eser restore edildi. “1001 Eser Projesi” kapsamında, 343 ciltlik 238 eser yayımlandı.

UNESCO’nun "Ali Kuşçu Yılı" ilan ettiği 2024’te “Semerkant’tan İstanbul’a: Ali Kuşçu ve Çevresi” sergisiyle Ali Kuşçu tanıtıldı.

Valide Sultanlar Yazma Eser Sergisi, Anadolu Arifleri ve Alimleri Yazma Eser Sergisi, Türk-İslam Okçuluğu Yazma Eser Sergisi gibi 10’dan fazla sergiyle tarihe ilişkin bilgiler paylaşıldı. Rami Kütüphanesi’nde "Künhü’l-Ahbar" adlı eserinin tanıtımı gerçekleştirildi.