Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, örgüt içerisinde mahrem yapılanmada faaliyet gösterdikleri belirlenen 7 kişiden 6’sı gözaltına alındı.

Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, örgüt içerisinde mahrem yapılanmada faaliyet gösterdikleri belirlenen 7 kişiden 6’sı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sözde mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 7 kişiye yönelik Konya merkezli 3 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen baskında, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adreste bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.