Meram Belediyesi, doğal afetlerde, aramakurtarma operasyonlarındave acil yardım ihtiyaçlarında görev yapmak üzere kurduğu Meram Arama Kurtarma ekibi MAK’ı tanıttı.KONYA (İGFA) - Konya'da Meram Belediyesi olası afetlerde aramakurtarma operasyonları gerçekleştirecek ve diğer tüm acil durumlarda görev yapacak özel bir ekip oluşturdu.

Modern müdahale araçları ve afet anında gerekebilecek tüm teçhizatla donatılan ekip, kesintisiz teyakkuz halinde olacak ve deprem sonrası enkaz çalışmalarından her türlü afette yaraları sarmaya, acil yardım ihtiyaçlarından mobil iaşe dağıtımına kadar her açıdan hızlı müdahale edebilme kabiliyetine sahip bulunuyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekibi ziyaret etti, teçhizat, donanım ve araçlarını denetledi. Başkan Kavuş’a bu ziyaretinde Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Meram Yönetim Kurulu Üyeleri ve AFAD Konya yönetici ve uzmanları eşlik etti.

İncelemeleri sonrasında yaptığı açıklamaya, insanlığın tarih boyunca, deprem, sel, kuraklık, heyelan, çığ ve volkanik patlamalar gibi doğal afetlerin tehdidi altında kaldığını hatırlatarak başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bugün dünyanın en gelişmiş en zengin ülkelerinin bile tüm teknolojik ve mekanik gelişmelere rağmen bu tehdidi tam anlamıyla bertaraf edemediklerine dikkat çekti.

Afetlerle mücadelenin ikinci aşaması olan arama ve kurtarma çalışmalarının da en az sağlam yapılar kadar önemli olduğuna işaret eden Başkan Kavuş, “Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de olduğu gibi afetlerden yüzde yüz emin olmak mümkün değil. O sebeple arama kurtarma çalışmaları da bu noktada hayati önem taşıyor. Arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları, doğal afetlerde, hayat kurtarma, enkaz altından sağ kurtarma, afet sonrası koordinasyon ve toplum güvenliği gibi hayati görevleri yerine getirir. Afetlerin etkileriyle başa çıkmak, bu ekiplerin doğru eğitim alması, doğru donanıma sahip olması ve etkili bir şekilde çalışabilmesi ile mümkün olacaktır. Bu nedenle, arama kurtarma ekiplerinin ve ekipmanlarının iyi bir şekilde organize edilmesi ve sürekli olarak hazırlıklı olmaları, doğal afetlerin yol açtığı can ve mal kaybını azaltmada kritik bir rol oynuyor.” dedi.

Başkan Kavuş ve beraberindekiler arama kurtarma ekibinden araçlar, teçhizat ve donanım hakkında bilgi aldılar.