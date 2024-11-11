Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Küçük-Yıldız-Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etti.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, katıldıkları şampiyona ve organizasyonlardan alnının akıyla çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Trampolin Cimnastik Takımı, Samsun’da gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Küçük-Yıldız-Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun Atatürk Spor Salonu’nda yapılan şampiyonada sporcular; Küçük, Yıldız, Genç ve Büyükler kategorilerinde birincilik kürsüsü için mücadele ettiler.

Büyük heyecana sahne olan şampiyonada dereceye girenlere madalya ve kupaları düzenlenen törenle verilirken; Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı sporcuları, Samsun’daki turnuvadan da alnını akıyla ayrılmayı başardı.

KARATAY BELEDİYESPOR KULÜBÜ TRAMPOLİN CİMNASTİK TAKIMINDAN 1 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE 10 MADALYA

Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Küçük-Yıldız-Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası’nda Karatay Belediyespor Cimnastik Takımı, Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu elde ederek önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Kulüp sporcusu Burak Demirci Yıldız Erkekler Bireysel Türkiye 1’incisi ve Yıldız Erkekler Senkron Türkiye 1’incisi olurken; Ali Eymen Demirci de Yıldız Erkekler Senkron Türkiye 1’incisi ve Yıldız Erkekler Bireysel Türkiye 2’ncisi olmayı başardı. Kulübün başarılı bir diğer Cimnastik sporcusu olan Abdullah Mehmet Tükel ise Genç Erkekler Takım Türkiye 1’incisi, Genç Erkekler Bireysel Türkiye 1’incisi ve Genç Erkekler Senkron Türkiye 3’üncüsü oldu. Furkan Erkıç; Genç Erkekler Takım Türkiye 1’incisi ve Genç Erkekler Senkron Türkiye 3’üncüsü oldu. Yine Emirhan Danış da Büyük Erkekler Bireysel Türkiye 3’üncüsü olarak Karatay’ın yüz akı olmayı başardı.

BAŞKAN HASAN KILCA’DAN BAŞARILI SPORCULARA TEBRİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yaptığı açıklamada, Samsun’da düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Küçük-Yıldız-Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası’na damga vuran takımı, sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini elde edilen başarılar dolayısıyla tebrik etti. Başkan Hasan Kılca; Karataylı gençlerin en güzel şekilde yetişmeleri, sporcu ve sağlıklı bir nesil olmaları konusunda ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.