Konya'da Karatay Belediyesi’nin, gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı kazandırmak amacıyla düzenlediği Kış Spor Okulları’nda 2. dönem heyecanı başlıyor.KONYA (İGFA) - Kış Spor Okullarında başvurular; 13 Ocak Pazartesi Günü başlayacak ve 19 Ocak Pazar Günü’nde son bulacak. Kayıtlar; sporokullari.karatay.bel.tr, adresinden yapılacak.

İlk dersler ise 8 Şubat Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazar günü 2025 tarihine kadar sürecek. Kış Spor Okulları eğitimleri Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Karatay Kış Spor Okulları’ndan; voleybol, cimnastik, taekwondo, masa tenisi, satranç, yüzme, futbol, basketbol, tenis kortu spor dallarında 2009-2019 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler faydalanabilecek. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslar, çocuklara hem spor yapma hem de eğlenme fırsatı sunacak.

Bir toplumun en güçlü temelinin, sağlıklı nesiller olduğuna dikkat çeken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Kış Spor Okulları’nın 2. dönemine katılmak isteyen tüm gençleri davet etti. Başkan Kılca, bu dönemde 9 farklı branşta 9 farklı tesiste eğitim sunacaklarını belirterek, "Gençlerimiz burada, farklı spor dallarında kendilerini de keşfetme fırsatı bulacaklar. Yine sporun birleştirici gücünden yararlanarak, yeni arkadaşlıklar kuracak ve takım ruhunu geliştirecekler. Karatay’da her bir çocuğumuzun sporla büyüyüp, sağlıklı bir geleceğe adım atmasını istiyoruz. Bunun için de evlatlarımız için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.