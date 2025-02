Karatay Belediyesi’nin katkıları ve hayırsever Osman Benlilerin destekleriyle Nakipoğlu Mahallesi’ne kazandırılan ve toplamda 59 milyon 465 bin TL’ye mâl olan Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun resmi açılışı yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay'da Nakipoğlu Mahallesi’nde inşa edilen 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Modern eğitim altyapısıyla öğrencilerin hizmetine sunulan okul, bölgedeki eğitim kalitesine önemli katkı sağlayacak.

4 bin 222 metrekare inşaat alanına sahip Osman Benliler İlkokulu’nda 24 dersliğin yanı sıra görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, kütüphane, 2 faaliyet ve oyun odası ile okul öncesi yemekhanesi bulunuyor. Okul ve çevresindeki düzenlemeler kapsamında 2200 m² alanda 650 ton asfalt ve 600 m² tretuvar çalışması da gerçekleştirildi. Modern donanımı ve geniş sosyal alanlarıyla öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak olan okul, ilçeye büyük bir değer katacak.

Nakipoğlu Mahallesi’nde 7 bin 825 metrekarelik alanda yapılan kamulaştırma çalışmasıyla bölgeye 117 milyonluk okul, sağlık tesisi ve park kazandırıldı.

EĞİTİM BİZİM İÇİN HER ŞEYİN TEMEL TAŞI

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek; eğitimi her şeyin temel taşı olarak gördüklerini söyledi.

Hasan Kılca; “Eğitim, yalnızca dört duvar arasında alınan bir ders değildir. Eğitim, bir toplumu inşa eden en güçlü temel, bir ülkeyi ileriye taşıyan en büyük güçtür. Bu bilinçle Karatay Belediyesi olarak eğitime yapılan her yatırımı, geleceğimize yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz. Karatay Belediyesi olarak bizler, eğitimi her şeyin temel taşı olarak görüyor ve çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, şehri imar ederken nesli de ihya edemezsek, gerçek başarıya ulaşamayız. İlk emri “Oku” olan bir dinin mensupları olarak eğitime verdiğimiz önemi her alanda gösteriyoruz. Burası önceden yaklaşık 10 bin metrekare arsa Vakıflara ait bir arsaydı. Okulumuzun yapıldığı alan 4 bin metrekareye tekabül ediyor. Hemen arkasında bir sağlık ocağımız var oranın yapımını da tamamlayarak Sağlık Müdürlüğümüze verdik ve arada da büyük bir park yaptık. Şehrin kentsel dönüşümünün de hızlı bir şekilde ilerlediği için ben vakıflarımıza teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak hem eğitime hem de sağlığa önemli yatırımlar yaptık. Bugüne kadar ilçemize 7 eğitim tesisi, gençlik merkezleri, kapalı spor salonları, tenis kortları ve FIFA standartlarında halı sahalar kazandırdık. İlkokul birinci sınıfa başlayan her çocuğumuza çanta ve kırtasiye desteği sağladık. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kütüphaneleri kurarak bilimle iç içe nesiller yetişmesine katkı sunduk. Üniversiteye yeni başlayan Karataylı gençlerimize eğitim desteğinde bulunduk. Bugün açılışını yaptığımız Osman Benliler İlkokulu da bu vizyonun en güzel yansımasıdır” dedi.

OKULDA MODERN EĞİTİM İÇİN TÜM İMKANLAR MEVCUT

Başkan Hasan Kılca, Osman Benliler İlkokulu ile ilgili şu bilgilere yer verdi; “Çağın gereksinimlerine uygun, modern, güvenli ve donanımlı bir eğitim yuvası olarak tasarlanan okulumuz; 4 bin 222 metrekarelik inşaat alanına sahip, 59 milyon 465 bin liralık maliyetiyle modern eğitim için tüm imkânları barındırıyor. Yemekhane, oyun ve etkinlik odaları, sanat ve müzik atölyeleriyle çocuklarımızın hem akademik hem sosyal gelişimine katkı sağlayacak. İbadethanesi, idari bölümleri, teknik/destek alanları ve 13 araçlık otoparkıyla sadece öğrencilerimize değil, mahallemize de önemli bir kazanım sunacak. Ayrıca, okulun hemen yanında yer alan 1886 metrekarelik Anafartalar Sokak Parkı, yürüyüş yolları, oyun ve dinlenme alanlarıyla mahallemize yeni bir nefes olacak. Biz burada sağlık tesisi, park ve okul alanlarını kapsayan 7825 metrekarelik bir bölgede 117 Milyon liralık bir kamulaştırma çalışması yaparak önemli hizmetleri ilçemize kazandırmış olduk.”