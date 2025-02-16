Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk Saraçoğlu Mahallesindeki Spor Tesisleri ve Trap-Skeet Atış Poligonunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Saraçoğlu Spor Tesisleri içerisinde 2022 yılında şehre kazandırdıkları Trap-Skeet Atış Poligonu Tesisi ile ilgili Vali İbrahim Akın’a ve beraberindeki heyete detaylı bilgi verdi.

Trap-Skeet Atış Poligonunun sporcuların gözdesi olduğunu belirten Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak spora ve sporculara her zaman destek verdiklerini belirterek, bu tür yatırımlarla özellikle gençlerin ve profesyonel sporcuların daha iyi imkanlara kavuşmasını sağladıklarını vurguladı.

Trap-Skeet Atış Poligonunun bugüne kadar birçok başarılı organizasyona ev sahipliği yaptığını aktaran Hasan Kılca; “Saraçoğlu Spor Tesisleri içerisinde şehrimize kazandırdığımız Trap-Skeet Atış Poligonu Tesisimiz, şehrimizin spor alanındaki marka değerine katkı sunan önemli bir merkez. Biz sporcularımıza güvendik, onlara güzel tesisler ve şartlar sunduk onlarda çok çalıştılar, şehrimize değer katan başarılar elde ettiler. Modern spor tesislerimiz, gençlere yönelik ücretsiz spor kursları ve profesyonel kulüplerimize verdiğimiz destekle Karatay’ımız, sporun merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Bu noktada ulusal ve uluslararası birçok şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. Valiliğimiz, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile tüm kamu kurumu ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde hemşehrilerimizin sporla daha fazla buluşması için birçok projeyi birlikte hayata geçiriyoruz. Bu iş birliğiyle şehrimizin spor yatırımlarına güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

SPOR YATIRIMLARI ŞEHRİMİZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Konya Valisi İbrahim Akın, spor yatırımlarının şehir için büyük önem taşıdığını söyledi. Vali Akın; “Konya'da sporun gelişmesi için yapılan çalışmalar takdire şayan. Yapılan yatırımlarla sporcularımız modern tesislerde spor yapma imkanına kavuşuyor. Bu tesisler, sporun her kesime yayılmasını teşvik ederken, aynı zamanda şehrimizi ulusal ve uluslararası organizasyonlar için bir merkez haline getiriyor. Bu vesileyle, hizmette yarışan tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum” açıklamalarına yer verdi.