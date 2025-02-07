Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlama misyonuyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, “Yüksek Güç Roket Eğitimi” düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu tarafından verilen “Yüksek Güç Roket Eğitimi” tamamlandı. Katılımcılar, roketçilik ve havacılık meraklılarını bir araya getiren eğitimde orta ve yüksek irtifa roketlerini tasarlayıp üreterek gerçek bir fırlatma deneyimi yaşadı.

Eğitim sürecinde, katılımcılar OpenRocket yazılımı ile roket tasarımını öğrendi ve ardından Kapsül Teknoloji Platformu’nda roket üretim sürecini tamamladı.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından, Saraçoğlu Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen fırlatma etkinliğiyle program sona erdi.

Etkinliğin özel konuklarından biri de TEKNOFEST şampiyonu ve Gökova Havacılık ve Uzay Kulübü’nün kurucusu Can Gökovalı oldu.

Gökova Roket Takımı’nı oluşturarak, Roketsan sponsorluğundaki yarışmalarda Türkiye birinciliği elde eden isimlerden biri olan Gökovalı, etkinlik süresince katılımcılara roket tasarım süreçleri, fırlatma teknikleri ve mühendislik aşamaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Hatırlanacağı gibi Gökovalı, daha önce TEKNOFEST yarışmalarında dereceler elde eden takımlara rehberlik etmiş, özellikle gençlerin roket mühendisliği ve havacılık alanında kendilerini geliştirmelerine öncülük etmişti.