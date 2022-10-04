Konya, bu yılın Ocak-Eylül döneminde ihracatını yüzde 11 artırarak, 2 milyar 429 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdi. İhracat rakamlarını değerlendiren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın dönemsel bazda tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini söyleyerek, tüm sanayicileri ve çalışanlarını tebrik etti.

Konya, bu yılın Ocak-Eylül döneminde ihracatını yüzde 11 artırarak, 2 milyar 429 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdi. İhracat rakamlarını değerlendiren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın dönemsel bazda tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini söyleyerek, tüm sanayicileri ve çalışanlarını tebrik etti.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Konya’nın Ocak-Eylül döneminde ihracatını yüzde 11 artırarak, tarihin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini söyleyen Kütükcü, “Konyalı sanayicilerimiz, ihracatta yakaladığı yükseliş ivmesini sürdürüyor. Sanayicilerimiz, ihracatlarını Eylül ayında yüzde 15,5, Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 11 artırdı. Böylece bu yılın Ocak-Eylül dönemini kapsayan ilk 9 ayda 2 milyar 429 milyon 126 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Şehrimiz bu rakamla, dönemsel bazda tarihinin en yüksek 9 aylık ihracat rakamına ulaşmış oldu. Tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.

“Makine ve otomotiv endüstrisi ihracatta lider sektörler oldu”

Başkan Kütükcü, şehrin ihracatına en fazla katkıyı veren sektörlerin başında makine ve aksamları ile otomotiv sektörünün geldiğini söyledi. Kütükcü, Konya’nın en fazla ihracat yaptığı sektörlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Şehrimizin ihracatının ilk sırasında 581 milyon 928 bin dolar ile makine ve aksamları sektörü yer alırken, ikinci sırada 527 milyon 285 bin dolar ile otomotiv endüstrisi, üçüncü sırada 216 milyon 419 bin dolar ile demir ve demir dışı metaller sektörü, dördüncü sırada 200 milyon 39 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yer aldı” şeklinde konuştu.

Konya Sanayi Odası olarak, şehrin dış ticaretinin artması, yeni pazarlar oluşması için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Başkan Kütükcü, “Oda olarak, şehrimizin dış ticaret hacminin artması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede düzenlediğimiz organizasyonlarla sanayicilerimizin yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarına katılmalarını, buralarda ikili iş görüşmeleri (B2B) yapmalarını sağlıyoruz. Son olarak Almanya’da düzenlenen Automechanika 2022 Fuarı’na sanayicilerimizin katılımını sağladık, burada da çok verimli görüşmeler yapıldı. Yine 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 6. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferansımızda da, sanayicilerimiz 9 ülkeden gelen 14 firma temsilcisi ile 322 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemlerde bu ikili görüşmelerinin de ticaretimize olumlu yansıyacağına inanıyoruz” diye konuştu.