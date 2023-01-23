Eskişehir’den yaklaşık 250 bin TL değerinde sondaj makinesi parçası ve 400 litre akaryakıt çalınması ile ilgili yakalanan ve Konya’dan geldikleri belirlenen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Eskişehir’den yaklaşık 250 bin TL değerinde sondaj makinesi parçası ve 400 litre akaryakıt çalınması ile ilgili yakalanan ve Konya’dan geldikleri belirlenen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Kanlıpınar Mahallesinde 6 Ocak günü piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan sondaj makinesi parçası ve 400 litre akaryakıtın çalınmasına ilişkin, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Konya’dan araçla gelerek hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ve geri döndükleri anlaşıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 20 Ocak’ta Konya’da operasyon düzenlendi. Olayın şüphelisi 4 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Hurdacıya satıldığı tespit edilen malzemeler ise ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

2 şüpheli tutuklandı

Hurdacılık yapan şahıs ile 1 şüpheli ‘suç eşyasını satın almak veya kabul etmek’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince serbest bırakıldı. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.