Konya’da “Güvenli Trafik” çalışmaları çerçevesinde “Yaya Önceliği” denetimlerini gerçekleştiren trafik ekipleri, dron eşliğinde yaptığı uygulamalarda hem vatandaşları hem de sürücüleri bilgilendirdi.

Konya’da “Güvenli Trafik” çalışmaları çerçevesinde “Yaya Önceliği” denetimlerini gerçekleştiren trafik ekipleri, dron eşliğinde yaptığı uygulamalarda hem vatandaşları hem de sürücüleri bilgilendirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Güvenli Trafik" ilkesi doğrultusunda trafikteki kaza oranını sıfıra indirmek için denetleme ve bilgilendirme çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor. “Güvenli Trafik” çalışmaları çerçevesinde “Yaya Önceliği” denetimlerini gerçekleştiren trafik ekipleri, dron eşliğinde yaptığı uygulamalarda hem vatandaşları hem de sürücüleri bilgilendirdi. Kazalarda can kaybının yaşanmaması ve yaya ölümlerinin sıfıra inmesi için her ihlalde sürücüleri uyaran trafik ekipleri, yaya geçitlerinde sürücülerin herhangi bir denetleme olmadan yayalara yol verme oranını gözlemlemek için dron ile sürücüleri takip etti. Konya’nın farklı bölgelerinde ve farklı saatlerde gerçekleşen uygulamalarda yaya geçitleri olan yerlerde yayalara yol vermeyerek kural ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edilerek bilgilendirildi ve cezai işlem uygulandı. Bunun yanı sıra yaya geçidi olmayan bölgelerden geçmeye çalışan yayalar da trafik ekiplerince uyarılarak bilgilendirildi.

Emniyet yetkililerinden gelen açıklamada, yapılan uygulamanın amacının sürücü ve yayaları bilgilendirerek bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturarak yaşanan kazaların sıfıra indirilmesini sağlamak olduğu ve denetimlerinin devam edeceği ifade edildi. Konya’da son dönemde yapılan denetimlerden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar ise, yapılan uygulamalar sayesinde trafikte kendilerini daha güvende hissettiklerini söyledi.