Konya İl Emniyet Müdürlüğü 2022 yılı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele istatistiklerini paylaştı. 2022’de yapılan operasyonlarda binlerce kaçak ürüne el konulurken, 204 olayda 515 kişiye işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 2022 yılı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele istatistiklerini paylaştı. 2022’de yapılan operasyonlarda binlerce kaçak ürüne el konulurken, 204 olayda 515 kişiye işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılında ülkenin güvenliğine, ekonomisine ve insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehdit ve zararlar nedeniyle kaçak/sahte alkollü içki, sigara, kaçak sigara tütünü ve nargile tütünü ticareti yapan kişilere yönelik birçok başarılı operasyon gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra KOM ekipleri, insan sağlığını hiçe sayan gümrük kaçağı tıbbi ürün (hap, jel, sprey, krem) satıcılarına, devletin vergi kayıplarına neden olan elektronik eşya ve akaryakıt kaçakçılarına, "Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu" çerçevesindeki tarihi eserleri yasal olmayan yollarla satışa sunan kaçakçılara göz açtırmadı.

Kaçak ve sahte ürünlere el konuldu, 204 olayda 515 kişi yakalandı

2022 yılında yapılan çalışmalarda, 35 bin 770 paket kaçak sigara, 97 milyon 288 bin 181 adet makaron, 4 bin 992 kilo tütün, 846 kilo nargile tütünü, 795 adet elektronik sigara, 66 bin 695 litre kaçak akaryakıt, 34 bin 771 adet gümrük kaçağı ilaç, 435 şişe alkollü içki, 424 adet cep telefonu ve 5 bin 977 adet tarihi eser ele geçirilerek el konuldu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yıl boyunca yürüttüğü operasyonlarda, kaçakçılık suçlarında 204 olay gerçekleşirken, 515 kişiye işlem yapıldı.