Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, merkez ilçelerde görev yapan muhtarlarla ikinci kez bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda 2022 yılı değerlendirilirken güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, merkez ilçelerde görev yapan muhtarlarla ikinci kez bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda 2022 yılı değerlendirilirken güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

Merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile Konya Polis Evinde değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Selçuklu, Meram, Karatay İlçe Emniyet Müdürleri, Birim Amirleri ve muhtarlar katıldı. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç yaptığı açılış konuşmasının ardından mahalle muhtarları tek tek söz aldı.

Emniyet Müdürü Engin Dinç vatandaşları “Huzur ve Güven” ortamında yaşayabilmeleri için ilimizde uyuşturucu başta olmak üzere tüm suç ve suçlularla üst düzey çaba sarf ettiklerini ve mücadelelin sürdürdüğünü belirtti. Emniyet Müdürü Dinç, “2022 yılı içerisinde muhtarlarımızla da sürekli iletişim halinde olarak büyük başarılar elde ettik. Mahallelerde yapılan anlık şok uygulamalarla da oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçtik. Suç ve Suçlularla mücadelemizde muhtarlarımıza da büyük iş düşüyor. Muhtarlarımızın, bölgelerinde yaşanan olumsuzlukları zaman kaybetmeden 112 Acil İhbar Hattı’na bildirmeleri ile yaşanan olumsuzlukları hep birlikte gidererek vatandaşlarımıza daha huzurlu ve güvenli bir ortam sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Polis her zaman yanımızda”

Merkez ilçelerde görevli muhtarları, Emniyet Müdürlüğü ile yapılan iş birliğinden ve çalışmalardan çok memnun olduklarını söyledi. Muhtarlar, başta Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olmak üzere tüm polislerin, mahallelerdeki vatandaşların her konuda yardımına koştuğunu, ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gidermede ve yaşlı vatandaşların maaşlarını dahi çekmede yardımcı olduğunu belirterek başta İl Emniyet Müdürü Engin Dinç olmak üzere Konya polisine teşekkür etti.

2022 yılında Narkotik ve Asayiş başta olmak üzere yapılan çalışmalarla mahallelerdeki suç oranlarında azalma olduğunu belirten muhtarlar, son dönemde geri dönüşüm malzemesi toplayan hurdacılar üzerine yapılan uygulama ve çalışmalarla da hırsızlık ve birçok suçun önüne geçildiğini belirterek Emniyet Müdürü Dinç’e teşekkür etti.