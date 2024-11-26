Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademileri öğrencilere yönelik farklı etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, eğitim birimleriyle öğrenciler için hizmet vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 4. sınıftan 8. Sınıfa kadar öğrencilere hizmet veren Bilgehanelerde ağırlıklı olarak İngilizcesini geliştirmek isteyen öğrenciler için Dil Atölyesi eğitimi başlatıldı. Öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda Konevi ve İbn-i Sina Bilgehaneleri’nde, ağırlıklı eğitimin İngilizce olduğu Dil Atölyesi sınıfları belirlendi.

Atölye kapsamında haftanın 4 günü Bilgehanelerde eğitim alan öğrencilerin, aldıkları 20 saatlik eğitimin 12 saatini İngilizce dersler oluşturuyor. Öğrenciler, atölye kapsamında diğer branş dersler, milli manevi eğitimler, etkinlik ve atölyelerden de yararlanmaya devam ediyor.

Şimdilik iki Bilgehanede bulunan Dil Atölyesi ile 38 erkek, 28 kız öğrenciye hizmet veriliyor.

GENÇLER LİMA İLE YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademisi’nde (LİMA) ise drama atölyesi öğrencileri hazırladıkları üç farklı tiyatro gösterisiyle izleyicilere keyifli bir sanat akşamı yaşattı. Öğrenciler, drama atölyesi süresince geliştirdikleri iletişim ve takım çalışması becerilerini sahneye taşırken, kendi duygusal dünyalarını ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etme fırsatı buldu.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda sahnelenen “Gençlere Tavsiyem,” “Tiyatrocular Köyü,” ve “Gönlü Altın Hanımlar” isimli üç perdelik gösterilerle büyük beğeni aldı.

Lise Medeniyet Akademileri, gençlerin sanatla iç içe olmasını sağlayarak onların sanatsal yeteneklerini geliştirebileceği önemli bir platform olmaya devam ediyor. Aynı zamanda şehrin sanat hayatına değer katıyor.