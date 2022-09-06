Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından 2 yılda bir düzenlenen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) konferanslarının bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından 2 yılda bir düzenlenen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) konferanslarının bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 26-27 Eylül tarihlerinde Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik temasıyla gerçekleştirilecek OSEG 2022’nin, sektörün Türkiye ve dünyadaki otorite isimlerini Konya’da buluşturacağını söyledi. Kütükcü, konferans çerçevesinde ikili iş görüşmelerinin yapılacağını da vurgulayarak, otomotiv sanayicilerini ve sektöre ilgi duyan herkesi konferansa katılmaya davet etti. Konya’nın önde gelen sektörlerinden otomotiv sektörünün ana sanayi ile çalışma kabiliyetini ve uluslararası işbirliklerini artırmak amacıyla ilki 2010 yılında gerçekleştirilen OSEG konferanslarının Anadolu’nun sektördeki en uzun soluklu organizasyonu haline geldiğini vurgulayan Kütükcü, “OSEG, Konyalı otomotiv sanayicilerimizin yeni işbirlikleri geliştirmelerine ve sektördeki yeni gelişmeleri yakından takip etmelerine önemli katkılarda bulunuyor. OSEG’in ilkini gerçekleştirdiğimiz 2010 yılında şehrimizin otomotiv sektöründeki ihracatı 190 milyon dolar idi. Bu rakam geçtiğimiz yıl 596 milyon doları aştı. Ayrıca Konya otomotiv sektörümüzün ana sanayi ile çalışma kabiliyeti de önemli oranda arttı. İnşallah bu yıl gerçekleştireceğimiz 6. OSEG konferansımızda da sektörün dünü, bugünü ve geleceğine dair tüm konuları konuşacak ve sektörümüzün yakaladığı başarı ivmesine katkı vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kütükcü, program hakkında şu bilgileri paylaştı, “26 Eylül’de Selçuklu Kongre Merkezinde başlayacak olan konferansımızda Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sektöre Etkileri, Yeni Normalde Tedarik Zinciri, Mobilite Ekosisteminin Geleceği başlıkları konuşulacak. Bu oturumlarda alanında uzman, yerli ve yabancı konuklarımız yer alacak” ifadelerini kullandı.

OSEG konferanslarının sektöre en önemli katkılarından birinin de ikili iş görüşmeleri (B2B) olduğunu söyleyen Kütükcü, “Konferansımızın 27 Eylül’de gerçekleştirilecek ikinci gününde de Ticaret Bakanlığımızın desteği ile ikili iş görüşmeleri organize edeceğiz. Konyalı otomotivcilerimiz, Belçika, Romanya, Bulgaristan, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, Rusya, İran ve Almanya’dan gelen firmaların temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecekler. İnşallah bu ikili iş görüşmeleri ile sanayicilerimiz yeni işbirlikleri ile yeni pazarlara ulaşacak ve şehrimizin ihracatı daha fazla artacak. Konferansımıza ve B2B görüşmelerine katılmak isteyen sanayicilerimiz ve tüm misafirlerimiz kayıtlarını oseg.kso.org.tr adresinden yapabilirler” şeklinde konuştu.