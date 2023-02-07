Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan ve birçok şehirde can kayıplarına yol açan deprem sonrası seferber oldu. Meram ilçesinde Lalebahçe Spor Tesisi, Deprem Yardımı Toplama Alanı olarak belirlenirken, vatandaşlar yardım etmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan ve birçok şehirde can kayıplarına yol açan deprem sonrası seferber oldu. Meram ilçesinde Lalebahçe Spor Tesisi, Deprem Yardımı Toplama Alanı olarak belirlenirken, vatandaşlar yardım etmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehrin etkilendiği deprem sonrası Konya adeta seferber oldu. Depremzedeler için ülkenin dört bir yanında yardım kampanyaları başlatılırken Konya’daki görüntüler ise gören herkesi duygulandırdı. Büyükşehir, merkez Meram, merkez Karatay ve merkez Selçuklu Belediyelerinin ortak düzenlediği yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşlar, Deprem Yardımı Toplama Alanları’na adeta akın etti. Battaniye, kışlık kıyafetler, gıda kolisi, ısıtıcı, sıvı ve katı sabun, kağıt havlu, sırt çantası gibi yardım malzemeleri, yardım toplama alanlarından olan Lalebahçe Spor Merkezi’ne ulaştırıldı. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Lalebahçe Spor Tesisi’ndeki yardım organizasyonunu yerinde takip etti.

“Rabbim bu acıları bir daha göstermesin”

Yardım Toplama Alanı’nda açıklamalarda bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin yasta olduğunu kaydederek, “Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Halen enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var ve yaralılarımız mevcut. Rabbim bu acıları tekrar göstermesin. Bölgedeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderebilmek adına tüm Türkiye ayakta. Konyalı hemşehrilerimiz de yardım için buraya yoğun bir şekilde geliyorlar. Yardım organizasyonuna emek veren belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Zaman birlik olma zamanı”

Meydana gelen depremin tüm Türkiye’nin yüreğini yaktığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının daha da artmaması için dua ediyoruz. Belki fiziki olarak depremi yaşamadık ama manevi olarak bizler de çok yıprandık. Zaman birlik olma zamanı. Zaman güçlü olma zamanı. Belediyelerimiz, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hemşehrilerimiz el ele verdik ve deprem bölgesindeki yaraları bir nebze sarmak adına harekete geçtik. Yardımın toplandığı üç alandan biri olan Lalebahçe Spor Tesisindeyiz. Kullanılmamış, yeni ve ambalajlı ürünleri buradaki ekiplerimiz sınıflandırıyor. Buradaki malzemeleri ise tırlarımızla afet bölgesine gönderiyoruz. Gün içerisinde araç, ekip, ekipmanlarımızı ve Mobil Mutfak Tırımızı AFAD’ın Konya için belirlediği deprem bölgesi alan Hatay’a göndermiştik. Hemşehrilerimizin getirdiği yardım malzemeleriyle doldurduğumuz iki tırımızı daha deprem bölgelerine doğru yola çıkarıyoruz. Rabbim tekrarını yaşatmasın” cümlelerini kullandı.

Depremzede vatandaşlara yardım için getirdikleri malzemeleri görevlilere teslim eden vatandaşlar ise çok üzgün olduklarını belirterek bölgedeki depremzedelerin acılarını paylaşmak üzere yanlarında olmak istediklerini belirttiler. Konya’da Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin başlattığı kampanya çerçevesinde Lalebahçe Spor Tesisi, Karatay Spor ve Kongre Merkezi ile Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor.