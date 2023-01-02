Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın 2022 yılında 3 milyar 262 milyon 160 bin dolar ile Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığını kaydetti.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın 2022 yılında 3 milyar 262 milyon 160 bin dolar ile Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığını kaydetti.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın 2022 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Konya’nın 2022 yılında 3 milyar 262 milyon 160 bin dolar ile Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığının altını çizen Başkan Mustafa Büyükeğen, “Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken bu başarıya imza atarak hepimizin göğsünü kabartan Konyalı sanayicilerimizi ve çalışan kardeşlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Konya’nın tüm ekonomik zorluklara rağmen Türkiye’nin en başarılı üretim ve ihracat şehirlerinin başında geldiğinin altını çizen Mustafa Büyükeğen, bu başarıların rakamlara da yansıdığını vurguladı. Başkan Büyükeğen, “Konyamız’ın ihracatı 2016 yılından bu yana, 7 yıldır kesintisiz olarak artıyor. 2016 yılında 1,3 milyar dolar ihracat yapan Konyamız, 2022 yılında önceki yıla oranla yüzde 8,9’luk artışla 3 milyar 262 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi başardı” şeklinde konuştu.

Konya ihracatının ilk sırasında 2022 yılında da 788 milyon 931 bin dolar ihracat ile makine ve aksamları sektörünün geldiğini belirten Büyükeğen, “İhracatımızın 2. sırasında 720 milyon 321 bin dolar ile otomotiv endüstrimiz, 3. sırada 281 milyon 883 bin dolar ihracat ile demir ve demir dışı metaller sektörümüz, 4. sırada 278 milyon 555 bin dolar ihracat ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz, 5. sırada 214 milyon 901 bin dolar ihracat ile iklimlendirme sanayi sektörümüz yer aldı. Konya’nın 2022’de en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke ise Irak, Almanya, Rusya, ABD, İtalya, Polonya, Cezayir, Romanya, İsrail ve Mısır oldu” ifadelerini kullandı.

“KSO ihracat odaklı çalışmalara devam edecek”

Konya Sanayi Odası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konya sanayisinin sürdürülebilir üretimine ve ihracatına katkıda bulunmak amacıyla yürüttükleri çalışmaların devam edeceğini aktaran Büyükeğen, “Oda olarak şehrimizin ihracatta yakaladığı başarı ivmesinin artarak devam etmesi için ihracat odaklı çalışmalar yürütmeye 2023 yılında da aralıksız devam edeceğiz. Sanayicilerimizle birlikte yürüttüğümüz yurt dışı iş gezilerimizi, B2B-ikili iş görüşmelerimizi sürdüreceğiz. İhracat yapan veya yapmak isteyen firmalarımıza rehberlik eden, mentörlük yapan İhracat Destek Ofisimiz’in çalışmalarını da geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.