Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye genelinde milyonlarca fidanın toprakla buluşmasının hedeflendiği “Milli Ağaçlandırma Günü” çerçevesinde 5 bin 605 adet fidan toprakla buluştu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye genelinde milyonlarca fidanın toprakla buluşmasının hedeflendiği “Milli Ağaçlandırma Günü” çerçevesinde 5 bin 605 adet fidan toprakla buluştu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli aracılığıyla merkez Meram ve Selçuklu ilçesinde, 33 bin 630 metrekarelik alanda oluşturulan Adalet Ormanı’nda 5 bin 605 adet fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Fidan dikim etkinliğine; Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Abdullah Gündüz, Bölge İdare Başkanı Deniz Köse, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Tuncer Çetin, Ramazan Okur, Ali Eğri, mahkeme başkanları ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve ceza infaz kurumu personeli katıldı.

Ülkenin çeşitli yerlerinde dikilecek milyonlarca fidanın geleceğe nefes olacağını dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, ağaçlandırma seferberliği ile milyonlarca fidanın toprakla buluşturularak ağaç ve orman sevgisini geliştirmenin ve toplumun çevreyi koruma noktasında duyarlılığını artırmanın önemini vurguladı. Halil İnal, dikilen her bir fidan için etkinliğe katılan misafirlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, dikilen fidanların tüm millet için faydalı ve hayırlı olmasını diledi.