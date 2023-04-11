Canlı yayın kameraları, trafik durumu, cazibe merkezleri ve yatırım haberleri gibi içerikler bulunan Konya Büyükşehir TV web portalı yenilendi.

Konya BüyükşehirTV, kullanıcı dostu bir yapıyla yeniden tasarlanarak kullanıcıların hizmetine sunuldu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde hizmet sunan trafik kameraları, turistik kameralar, canlı yayın kameraları, proje ve yatırımlarla ilgili haber ve tanıtım videolarının yer aldığı Konya BüyükşehirTV, kullanıcılardan gelen yoğun talepler göz önünde bulundurularak; daha anlaşılır, basit ve erişilebilir hale getirildi. Şehirde yer alan hizmetleri ve diğer yayınları takip etmek isteyen kullanıcılar tarafından günlük yaklaşık 100 bin izlenme sayısına ulaşan portala, yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da yoğun ilgi duyuluyor. Özellikle pandemi, kötü hava şartları gibi durumlardan dolayı dışarıya çıkmakta zorlanan veya farklı konumlardaki yağış, trafik durumu, cazibe merkezlerindeki yoğunluğu takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Konya BüyükşehirTV’de, şehirde yapılan projeler, yatırımlar ve hizmetlere ait tanıtım videolarına da ulaşılabiliyor. Kılıçarslan Meydanı, Mevlana Müzesi ve Konya Büyükşehir Stadyumu gibi şehrin birçok cazibe merkezindeki canlı yayınların bulunduğu “Konya BüyükşehirTV” internet sitesine “www.konyabuyuksehir.tv” web adresinden 7/24 erişim sağlanabiliyor.