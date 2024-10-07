Konya’yı Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde başarıyla temsil eden Büyükşehir Belediyespor, ligin 4. hafta mücadelesinde ağırladığı Trabzonspor’u 84-80 mağlup etti.KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin (TBL) 4. haftası oynanan zorlu müsabakalarla tamamlandı.

TBL’de ilk hafta maçında Fenerbahçe Koleji’ne yenildikten sonra sırasıyla Çağdaş Bodrumspor’u 93-84, Kapaklıspor’u 89-84’la geçen Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 4. haftasında taraftarı önünde Trabzonspor’u da 84-80’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün tarafı olan sarı-siyahlılar, ilk periyodu 24-15, ikinci periyodu da 45-21’lik skorla geçti. Sarı siyahlı takım üstün oyununu üçüncü periyotta da sürdürerek skoru 69-53’e getirdi. Maçın son çeyreğinde Trabzonspor farkı kapatmaya çalışsa da Büyükşehir Belediyespor skoru koruyarak maçtan 84-80 galip ayrılmasını bildi.

Ligde üst üste 3’ncü zaferini kazanan Konya Büyükşehir Belediyespor puanını 7’ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.

WİLLİAMS’TAN GÖZ ALICI PERFORMANS

Birleşik Amerikalı basketbolcu Nuwriyl Elijah Williams ortaya koyduğu göz alıcı performansla mücadeleye damgasını vurdu. 34 sayı ile maçın en skoreri olan Williams ayrıca 3 ribaunt ve 6 da asist kaydetti. Sarı-siyahlılarda ayrıca; Khalid Lethaniel Thomas 20 sayı, Korap Türk 10 sayı, Oğulcan Baykan 8 sayı-9 asist, Ahmet Can Duran 7 sayı, Önder Atun 3 sayı, Alp Karahan da 2 sayı ve 2 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste aldığı galibiyetlerle moral depolayan Büyükşehir Belediyespor, 5.haftada MKE Ankaragücü’nün konuğu olacak. 10 Ekim Perşembe günü TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.30’da başlayacak.