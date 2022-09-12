Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelişimi doğrultusunda merkez ve ilçelerde kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2018 yılından bu yana Konya genelinde 600 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi yaptıklarını belirterek, “Bu çerçevede nüfusu fazla olan yerleşim yerlerinin tamamında büyük mahalle ve ilçe merkezlerinde planlanan kanalizasyon şebekelerini tamamlıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelişimi doğrultusunda merkez ve ilçelerde kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2018 yılından bu yana Konya genelinde 600 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi yaptıklarını belirterek, “Bu çerçevede nüfusu fazla olan yerleşim yerlerinin tamamında büyük mahalle ve ilçe merkezlerinde planlanan kanalizasyon şebekelerini tamamlıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin gelişimi doğrultusunda sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya’nın her noktasına ulaştırabilmek üzere 2022 yılında da yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kanalizasyonun sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasındaki önemine dikkat çeken Başkan Altay, “Kötü koku, kötü görüntü ve insan sağlığına zarar veren pis suyun yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi noktasında kanalizasyon şebeke yapımı önemli bir yer teşkil ediyor. Bu çerçevede 2018 yılından bu yana Konya genelinde 600 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi yaptık. Aynı zamanda şebeke ıslah çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

Bu çerçevede yeni kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğümüz kanalizasyon şebekesinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için akış debisinin oluşup oluşmadığına dikkat ediyor. Kanalizasyon şebekesi yapımında nüfus faktörünü dikkate alarak kriterler belirliyor. Bu çerçevede nüfusu fazla olan yerleşim yerlerinin tamamında büyük mahalle ve ilçe merkezlerinde planlanan kanalizasyon şebekelerini tamamlıyoruz. 2022 yılı kanalizasyon planımızda yer alan Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi’nin 3,3 kilometrelik yağmursuyu hattını tamamladık. Öte yandan Cihanbeyli merkez, Çumra Seçme Mahallesi ve Kadınhanı Osmancık Mahallesi de yeni kanalizasyon şebekesine kavuştu” diye konuştu.

Konya şehir merkezinde Abdülhamid Han Caddesi’nde 10,1 kilometre uzunluğunda yapılması planlanan kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarının 9 kilometrelik kısmının tamamlandığını söyleyen Altay, Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde 3,5 kilometre olarak planlanan hattın da 2,2 kilometrelik kısmının yapılmaya devam ettiğini bildirdi. Altay, “Merkez ilçelerimizdeki kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarımız Karatay’da toplam 13,1 kilometre, Meram’da 26,1 kilometre ve Selçuklu’da 21,3 kilometre olarak planlandı, yüzde 70’lik kısmı tamamlandı. Geriye kalan yüzde 30’luk kısmında ise yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Merkez dışında ise Beyşehir Karaali, Derebucak Çamlık ve Ilgın Şıhbedrettin Mahallelerimizde çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Karapınar Yeşilyurt, Kulu merkez ile Yunak Eşme ve Fatih Mahallelerindeki kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları ise mahal listesine alındı. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.