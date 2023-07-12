Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Turizm Ajansı tarafından “Matbah-ı Şerif Yaşayan Mevlevihane” programı düzenlendi.

Sırçalı Medrese’de gerçekleştirilen programda; Mevlevi mutfağında başlayan insan-ı kamil olma olarak da adlandırılan, 1001 günlük Mevlevi çilesinin aşamaları anlatıldı. Saka postu ile başlayan 1001 günlük çile ve dergahtaki 18 görev kolu, gündelik hayattan örneklerle anlatılırken Mevlevilikte sofra adabının yansıtıldığı Somat bölümü ise katılımcılarda büyük ilgi uyandırdı. Mevlevilikteki ritüellerin ve sembollerin önemine dikkat çekilerek gerçekleştirilen anlatımda, saka postunda oturan adayın çarıklarının yönü, somatta yemek kaşıklarının duruş şekli, ayakçı görevinde bulunan adayın her şeye “eyvallah” demeyi şiar edinmesi gibi detaylar vurgulandı. Hz. Mevlana’nın da en sevdiği içeceklerden olan sirkencübin şerbetinin manası hakkında bilgilerin verildiği programda tatlı ve ekşinin dünyayı tasvirinden hareketle yapılan şerbet izleyicilere de ikram edildi. Dergahtaki tüm görevlerin günümüz dünyasından izler taşıyan bir anlatımla seyirciye aktarıldığı Matbah-ı Şerif’te Türk Tasavvuf Musikisinden seçkiler de sunuldu. Mesnevi’den beyitlerin okunduğu “Matbah-ı Şerif-Yaşayan Mevlevihane” programı Sema Ayin-i Şerifi ile son buldu. İlk kez gerçekleştirilen programın yerli ve yabancı misafirlere her hafta düzenlenmesi planlanıyor.